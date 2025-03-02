Sunly строит в Ристи аккумуляторное хранилище, способное питать всю Эстонию

Точка подключения энергетического парка Ристи будет готова осенью 2026 года. Аккумулятор мощностью 144 МВт, получивший разрешение на строительство, способен в течение четырех часов накапливать энергию солнечного парка, отдавая в сеть 600 МВт·ч электроэнергии в вечернее время, когда солнце не светит.
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Фонд венчурного капитала Sunly, баланс которого достигает около 30 млн евро, решил прекратить свою деятельность. Как пояснил глава фонда и один из его акционеров Эрки Ани, в последние годы рост числа стартапов в области «зеленых технологий» оказался недостаточным.
Эстонский разработчик солнечных панелей Sunly получил в общей сложности 60 миллионов евро, из которых Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) добавил 36 миллионов евро к предыдущим инвестициям. Другие инвесторы также увеличили свои вклады.
Производитель крыш с солнечными панелями Solarstone, основным акционером которого является Рауль Кирьянен, запустил на заводе в Вильянди автоматизированную производственную линию, которая делает производство панелей в пять раз быстрее и эффективнее.
Разумный уровень цен в Selver подтверждается как собственными анализами компании, так и опубликованными в СМИ исследованиями покупательских корзин. Прочитайте подробнее и узнайте также семь советов по экономии от Selver.