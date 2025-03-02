Sunly строит в Ристи аккумуляторное хранилище, способное питать всю Эстонию

Фонд венчурного капитала Sunly, баланс которого достигает около 30 млн евро, решил прекратить свою деятельность. Как пояснил глава фонда и один из его акционеров Эрки Ани, в последние годы рост числа стартапов в области «зеленых технологий» оказался недостаточным.