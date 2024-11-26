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  • 26.11.24, 08:36

Производитель солнечных крыш из Вильянди нацелен на заводы в США и Германии

Производитель крыш с солнечными панелями Solarstone, основным акционером которого является Рауль Кирьянен, запустил на заводе в Вильянди автоматизированную производственную линию, которая делает производство панелей в пять раз быстрее и эффективнее.
Производитель солнечных крыш Solarstone приобрёл три промышленных робота, которые делают производство панелей в пять с лишним раз быстрее и эффективнее.
  • Производитель солнечных крыш Solarstone приобрёл три промышленных робота, которые делают производство панелей в пять с лишним раз быстрее и эффективнее. Foto: Andras Kralla
Расположенный в районе Мяннимяэ в Вильянди завод интегрированных солнечных панелей обладает крупнейшей в Европе производственной мощностью, но остаётся незаметным на фоне окружающих предприятий, поэтому мимо него легко пройти или проехать.

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