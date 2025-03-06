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  • 06.03.25, 16:05

Проект киногородка в Йыхви прошел бумажные стадии: подписан договор на 16 млн евро

Первые дубли в киногородке Ida Hub можно будет снять осенью следующего года. 6 марта руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства (IVIA) Теэт Куусмик и исполнительный директор строительной компании Mapri Ehitus Тармо Роос подписали в йыхвиском кинотеатре Apollo договор о строительстве.
Теэт Куусмик и Тармо Роос подписывают договор о строительстве киногородка.
  • Теэт Куусмик и Тармо Роос подписывают договор о строительстве киногородка. Foto: Николай Андреев
Строители займутся расширением Йыхвиского бизнес-парка у шоссе Таллинн-Нарва и строительством рядом с ним киногородка, который будет состоять из двух основных частей – киностудий с творческим инкубатором и пятиэтажного офисного здания, в котором расположится цифровой и мультимедийный акселератор Tehnopol.
Оба проекта поддержал Фонд справедливого перехода, выделивший 1,3 миллиона на расширение бизнес-парка, 11 млн евро на киностудии и 3,3 млн евро на акселератор Tehnopol. По условиям фонда, все работы по проектам необходимо завершить не позднее августа 2026 года.
По словам Теэта Куусмика, условия и требования фонда были непривычными для IVIA, пришлось проводить дополнительные экологические исследования, но на данный момент все идет по плану.
В лесу под Йыхви уже вырублен участок под строительство киногородка. Вдали виднеется Йыхвиский бизнес-парк IVIA, который также будет расширяться.
  • В лесу под Йыхви уже вырублен участок под строительство киногородка. Вдали виднеется Йыхвиский бизнес-парк IVIA, который также будет расширяться. Foto: Николай Андреев
Сотрудники IVIA будут лишь управлять построенной недвижимостью, а все помещения – две видеостудии, студия звукозаписи, фотостудия, монтажная, кинозал и т.д. – предназначены для сторонних компаний из сферы кинопроизводства.
«Кино мы снимать не будем, это мы не умеем, – сказал Куусмик. – У нас три основные целевые группы, с которыми мы работаем. Самые главные для нас – продюсеры фильмов, те, кто приходят в студии, чтобы снимать свои фильмы. Второе – новые предприятия, которые могли бы предоставлять им разные услуги. Ну, например, анимацию, монтаж, звук. И третье – поддерживающие организации, которые помогают стать предпринимателем».
К последним, по словам Куусмика, относятся и они сами, и Ида-Вируский центр предпринимательства, в котором сегодня уже запущены программы для тех, кто хочет создавать для фильмов реквизиты или свет. Там же расположится Tehnopol, где будут заниматься IT-услугами для мультимедийных проектов.
Хотя активный маркетинг киногородка еще не начался, этот проект уже успел получить известность в Эстонии. Теэт Куусмик рассказал, что уже есть три-четыре предприятия, заинтересованных прийти в Йыхви. Еще с двумя IVIA ведет переговоры.
«Если бы здание уже было готово, мы могли бы уже в этом году принять пару проектов», – сказал Теэт Куусмик.
Руководитель акселератора Tehnopol в киногородке Ольга Курдовская рассказала, что его задача – сделать местных начинающих бизнесменов более предприимчивыми, помочь им запускать здесь стартапы и создавать рабочие места.
«Мы хотим сподвигнуть к действию молодых людей или тех, кто еще не определился, кто хотел бы начать свой бизнес, но не понимает, как в этой нише себя применить», – сказала Курдовская.
«Это уникальный проект для Эстонии, но каждый проект состоит из деталей, а сами детали несложны и логичны. Просто детали сложены уникально, и для нас это задачи, которые необходимо решить», – высказался о предстоящем строительстве Тармо Роос из Mapri Ehitus.
Сжатые сроки строительства, которые вытекают из требований Фонда справедливого перехода, Роос также не считает серьезной проблемой. Уложиться в них сложно, но не невозможно, и строители справятся, прокомментировал он.
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