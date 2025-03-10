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  • 10.03.25, 14:29

Кылварт: Эстонии нужны внеочередные выборы

Доверие жителей Эстонии к нынешним правящим партиям достигло исторически низкого уровня, а планируемая перестановка в правительстве не изменит ситуацию в целом – нам нужны внеочередные выборы, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
  • Председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Foto: Liis Treimann
«Обсуждение того, останутся ли социал-демократы в правительстве или нет, бессмысленно. Партия реформ, “Ээсти 200” и социал-демократы своими действиями подтвердили, что у них нет реального плана восстановления экономики, развития сферы безопасности и возможной экономии расходов. Лидеры коалиционных партий должны проявить государственную мудрость и инициировать внеочередные выборы. Эстонии необходимо правительство, имеющее мандат на реализацию своих решений», – заявил Михаил Кылварт.
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