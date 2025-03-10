Кылварт: Эстонии нужны внеочередные выборы

Доверие жителей Эстонии к нынешним правящим партиям достигло исторически низкого уровня, а планируемая перестановка в правительстве не изменит ситуацию в целом – нам нужны внеочередные выборы, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Foto: Liis Treimann
«Обсуждение того, останутся ли социал-демократы в правительстве или нет, бессмысленно. Партия реформ, “Ээсти 200” и социал-демократы своими действиями подтвердили, что у них нет реального плана восстановления экономики, развития сферы безопасности и возможной экономии расходов. Лидеры коалиционных партий должны проявить государственную мудрость и инициировать внеочередные выборы. Эстонии необходимо правительство, имеющее мандат на реализацию своих решений», – заявил Михаил Кылварт.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Все устали от препирательств в правительстве, и велика вероятность, что правительство продолжит работу без Социал-демократической партии, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Eesti 200), передает rus.err.ee.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.