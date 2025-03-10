Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,43%295,28
  • OMX Riga0,79%895,56
  • OMX Tallinn−0,21%1 874,35
  • OMX Vilnius0,6%1 143,82
  • S&P 5000,55%5 770,2
  • DOW 300,52%42 801,72
  • Nasdaq 0,7%18 196,22
  • FTSE 100−0,47%8 638,91
  • Nikkei 2250,38%37 028,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%95,6
  • OMX Baltic0,43%295,28
  • OMX Riga0,79%895,56
  • OMX Tallinn−0,21%1 874,35
  • OMX Vilnius0,6%1 143,82
  • S&P 5000,55%5 770,2
  • DOW 300,52%42 801,72
  • Nasdaq 0,7%18 196,22
  • FTSE 100−0,47%8 638,91
  • Nikkei 2250,38%37 028,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%95,6
  • 10.03.25, 10:41

Цахкна: вероятно, правительство продолжит работу без соцдемов

Все устали от препирательств в правительстве, и велика вероятность, что правительство продолжит работу без Социал-демократической партии, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Eesti 200), передает rus.err.ee.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • Министр иностранных дел Маргус Цахкна. Foto: Andras Kralla
«Все устали от этих препирательств, которые продолжаются уже долгое время. Особенно в контексте необходимости принятия решения в сфере безопасности, стимулирования экономики и улучшения жизни в Эстонии», – сказал Цахкна в эфире выходящей на ETV передачи Terevisioon.
По его словам, велика вероятность, что правительство продолжит работу в двухпартийной коалиции, однако решение будет принято по итогам заседания коалиционного совета, запланированного на 13 часов 10 марта.
«Я считаю, что так было бы проще принимать мировоззренческие решения и быть понятнее в глазах предпринимателей и жителей Эстонии при принятии решений, – отметил Цахкна, дав понять, что поддерживает коалицию без соцдемов. – Происходящее за кулисами уже несколько месяцев не радует жителей Эстонии. Это мировоззренческий конфликт. Один тянет влево, двое тянут вправо. Это проблема. Это нужно прекратить».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.03.25, 16:37
Партнеры оказывают давление на социал-демократов в правительстве
В коалиции нарастают разногласия, вызванные процессом лишения избирательного права, застопорившимися законопроектами и тем, что министр по делам регионов постоянно оказывается под прицелом СМИ.
  • ST
Content Marketing
  • 03.03.25, 11:37
Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования
Непредвиденная потребность в денежных средствах у небольших фирм и малых предприятий может возникнуть в любой момент, будь то срочная необходимость пополнить резервы, неожиданные расходы на ремонт или новые бизнес-возможности. Расчетный кредит предназначен именно для таких ситуаций – это быстрое, гибкое и расходоэффективное решение, позволяющее фирме всегда иметь деньги наготове.

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.03.25, 11:03
Пять эстонских компаний вошли в число самых быстрорастущих в Европе
2
Новости
  • 08.03.25, 10:15
Садовый центр окончательно завял. Hortes обанкротился и планирует увольнение сотрудников
3
Новости
  • 08.03.25, 14:37
Тармо Тойгер о ситуации с розничными сетями: многим магазинам грозит закрытие
4
Новости
  • 09.03.25, 12:34
Правительство Финляндии хочет ограничить поездки беженцев и ускорить депортации
5
Новости
  • 08.03.25, 12:45
Кремль рассматривает возможность прекращения огня в Украине
6
Эпицентр
  • 06.03.25, 21:24
Мошенники вышли на новый уровень: люди продают недвижимость за бесценок

Последние новости

Новости
  • 10.03.25, 11:07
В аэропортах Германии начались забастовки
Новости
  • 10.03.25, 10:41
Цахкна: вероятно, правительство продолжит работу без соцдемов
Новости
  • 10.03.25, 09:45
Число вакансий немного снизилось
Эпицентр
  • 10.03.25, 08:51
Новый бизнес основателя Tahe Outdoors потерпел крах. Бизнесмен поссорился с семьёй Сели
Биржа
  • 10.03.25, 08:17
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Подсказка
  • 10.03.25, 06:00
Разные ценности, бизнес-культура, а теперь еще и пошлины: кто поможет экспортерам?
Новости
  • 09.03.25, 13:29
Потребительские цены в Китае упали сильнее чем ожидалось
Новости
  • 09.03.25, 12:34
Правительство Финляндии хочет ограничить поездки беженцев и ускорить депортации

Сейчас в фокусе

В число самых быстрорастущих компаний Европы второй год подряд вошла, например, эстонская компания, занимающаяся продажей судового топлива.
Новости
  • 09.03.25, 11:03
Пять эстонских компаний вошли в число самых быстрорастущих в Европе
Правительство Финляндии хочет ограничить поездки беженцев и ускорить депортации
Новости
  • 09.03.25, 12:34
Правительство Финляндии хочет ограничить поездки беженцев и ускорить депортации
Ранее Владимир Путин неоднократно отвергал идею Трампа о быстром завершении войны в Украине.
Новости
  • 08.03.25, 12:45
Кремль рассматривает возможность прекращения огня в Украине
Руководитель отдела консалтинга KPMG Тармо Тойгер на совместном семинаре розничных сетей, производителей и оптовых торговцев.
Новости
  • 08.03.25, 14:37
Тармо Тойгер о ситуации с розничными сетями: многим магазинам грозит закрытие
У Hortes в настоящее время есть магазин в Лаагри, недалеко от Таллинна.
Новости
  • 08.03.25, 10:15
Садовый центр окончательно завял. Hortes обанкротился и планирует увольнение сотрудников
Рауль Пирбе
Mнения
  • 09.03.25, 10:47
Рауль Пирбе: арендные кредиты помогли бы молодежи приобрести жилье
Польша начнет всеобщую воинскую подготовку для мужчин
Новости
  • 09.03.25, 10:24
Польша начнет всеобщую воинскую подготовку для мужчин
Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования
  • ST
Content Marketing
  • 03.03.25, 11:37
Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025