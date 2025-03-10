Назад 10.03.25, 10:41 Цахкна: вероятно, правительство продолжит работу без соцдемов Все устали от препирательств в правительстве, и велика вероятность, что правительство продолжит работу без Социал-демократической партии, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Eesti 200), передает rus.err.ee.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна. Foto: Andras Kralla

«Все устали от этих препирательств, которые продолжаются уже долгое время. Особенно в контексте необходимости принятия решения в сфере безопасности, стимулирования экономики и улучшения жизни в Эстонии», – сказал Цахкна в эфире выходящей на ETV передачи Terevisioon.

По его словам, велика вероятность, что правительство продолжит работу в двухпартийной коалиции, однако решение будет принято по итогам заседания коалиционного совета, запланированного на 13 часов 10 марта.

«Я считаю, что так было бы проще принимать мировоззренческие решения и быть понятнее в глазах предпринимателей и жителей Эстонии при принятии решений, – отметил Цахкна, дав понять, что поддерживает коалицию без соцдемов. – Происходящее за кулисами уже несколько месяцев не радует жителей Эстонии. Это мировоззренческий конфликт. Один тянет влево, двое тянут вправо. Это проблема. Это нужно прекратить».