Назад 11.03.25, 06:00 «Зеленая политика нас губит». Стоит ли Эстонии брать новые кредиты на оборону? Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу ReArm, предполагающую увеличение расходов на оборону на 800 миллиардов евро за счет смягчения правил допустимого дефицита госбюджета. Стоит ли Эстонии воспользоваться этой возможностью и нарастить госдолг ради инвестиций в оборону?

Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европы взять больше кредитов, чтобы потратить их на оборону. Нужно ли принимать это предложение? Foto: Кэф Ниетфельд / DPA / Picture Alliance / Scanpix

Председатель «Ээсти-200» Кристина Каллас убеждена, что у Эстонии просто нет иного выхода. Она опасается, что США вскоре могут прекратить оказывать всякую помощь Украине, и тогда страны ЕС должны будут увеличить свою помощь этой стране, не забывая при этом и о защите собственной территории.

«Дефицит бюджета Эстонии сейчас 3% - т.е. максимально возможный. Инициатива фон дер Ляйен позволяет увеличить его, скажем, до 4%, и тем самым нарастить расходы на оборону с нынешних 3,7% до 4,7%. Это почти те самые пять процентов, к которым мы стремимся», - говорит Каллас.

Она считает, что инициатива ReArm подоспела очень кстати, поскольку не только Эстония, но и другие страны НАТО практически исчерпали свои возможности по взятию кредитов на оборону.

«У многих стран со времен коронавируса образовался очень серьезный дефицит бюджета. Они тогда сильно повысили свои расходы, и теперь оказались не то, чтобы в кризисе, но в ситуации закредитованности (одни из немногих стран без сильного долгового бремени - Швеция, Дания и Германия). ReArm позволяет теперь всем перевести дух», - рассуждает Каллас. По ее словам, правящая коалиция склоняется к тому, что расходы на оборону нужно довести до 5% ВВП, однако решаться этот вопрос будет на осенних заседаниях парламента, когда будет обсуждение стратегии госбюджета на ближайшие годы. «Важны не только проценты, но и то, на что конкретно будут тратиться эти деньги. Очевидно, что необходимо наращивать свое присутствие на море - чтобы не допустить того, что произошло с Estlink 2. Но это лишь один из возможных вариантов», - говорит Каллас. Estonia first! Депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Эдуард Одинец напоминает, что взятие новых кредитов рассматривалось как одна из опций, когда обсуждали возможное доведение расходов на оборону до 5% ВВП. Он убежден, что Эстонии стоит воспользоваться инициативой фон дер Ляйен - тем более, что таким образом можно поддержать и эстонскую экономику. «Нам нужно как можно больше закупать у эстонских предприятий - тогда мы пусть одну отрасль, но поддержим. Оборонная промышленность сейчас бурно развивается, и в отдельных нишах востребована в том числе и эстонская продукция (например, производство дронов). Наши компании уже заняли свою нишу на мировом рынке, но их присутствие могло бы быть еще больше», - рассуждает парламентарий. Одинец также предполагает, что в будущем кредитная нагрузка на Эстонию в связи с повышением оборонных расходов будет снижена, т.к. сейчас необходимо сделать скорее разовые крупные вливания, а в дальнейшем нужно будет тратить деньги лишь на поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии. К тому же, экономика Эстонии и других стран Европы начала во втором полугодии расти - и если этот рост продолжится и дальше, то выплачивать кредиты также будет проще. Без Америки - никуда Горячие новости Мошенники вышли на новый уровень: люди продают недвижимость за бесценок Садовый центр окончательно завял. Hortes обанкротился и планирует увольнение сотрудников Пять эстонских компаний вошли в число самых быстрорастущих в Европе ST Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

А вот депутат парламента Лаури Лаатс (Центристская партия) с выводами не торопится. Он считает, что пока слишком мало информации относительно предложения фон дер Ляйен, и никаких решений пока принимать нельзя. К тому же, он убежден, что Европа должна быть сейчас занята другим - поддержанием отношений с США.

«Мы должны понимать, что Америка - очень важный союзник для нас. Европа должна сделать все от нее зависящее, чтобы отношения с Соединенными Штатами были хорошими. Без них мы все это просто не потянем», - убежден он.

По мнению Лаатса, в Европе сейчас слишком слабая экономика для того, чтобы страны ЕС могли в одиночку сделать все необходимое для защиты своей территории и помощи Украине.

«Восемь стран НАТО до сих пор не вкладывают 2% ВВП в свою оборону - вот с чем нужно разбираться. И потом уже повышать расходы дальше», - описывает он проблему.

Депутат убежден, что Евросоюз сейчас проигрывает Китаю и США в области экономики и скорости принятия решений, и это отставание нужно сократить.

«Европе необходимо поднять свою экономику и уменьшить бюрократию. Хорошим первым шагом было бы отменить зеленую политику - она губит нас как с экономической точки зрения так и с социальной», - резюмирует он.