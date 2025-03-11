Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,46%293,64
  • OMX Riga−0,47%890,27
  • OMX Tallinn−0,67%1 865,21
  • OMX Vilnius0,11%1 142,05
  • S&P 500−0,44%5 590,04
  • DOW 30−0,94%41 519,57
  • Nasdaq 0,22%17 506,25
  • FTSE 100−1,21%8 495,99
  • Nikkei 225−0,64%36 793,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,7
  • OMX Baltic−0,46%293,64
  • OMX Riga−0,47%890,27
  • OMX Tallinn−0,67%1 865,21
  • OMX Vilnius0,11%1 142,05
  • S&P 500−0,44%5 590,04
  • DOW 30−0,94%41 519,57
  • Nasdaq 0,22%17 506,25
  • FTSE 100−1,21%8 495,99
  • Nikkei 225−0,64%36 793,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,7
  • 11.03.25, 14:08

В Саудовской Аравии начались переговоры США и Украины

В городе Джидда в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США, посвященные частичному прекращению огня в Украине. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины во вторник, 11 марта, пишет DW.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский принимать участия в переговорах не будет – Киев представляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
  • Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский принимать участия в переговорах не будет – Киев представляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Foto: Scanpix
По информации США, переговоры будут посвящены «рамочным условиям мирного соглашения и первоначального прекращения огня», сообщает агентство AFP. Киев предлагает прекращение огня в воздухе и на море – запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.
Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, Киев представляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Рубио связал переговоры с возобновлением помощи США
Президент Украины Владимир Зеленский накануне также отправился в Джидду, чтобы встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Он не будет принимать участия в переговорах.
Как заявил перед встречей Рубио, эти переговоры будут иметь «ключевое значение» для возобновления военной помощи США Киеву. «Я думаю, если там состоится хорошая встреча, которая нам понравится, и о чем мы сможем доложить президенту, я думаю, будут приняты решения относительно паузы (в военной помощи – ред.)», – сказал госсекретарь.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.03.25, 11:30
Лидеры ЕС утвердили план перевооружения Европы
Венгрия не поддержала Украину
Главы стран Европейского Союза утвердили план перевооружения Европы. Была также подписана декларация в поддержку Украины – воздержалась от подписи лишь Венгрия.
Новости
  • 05.03.25, 10:56
Трамп намекнул на заключение сделки с Украиной
В самой важной речи года перед Конгрессом президент США Дональд Трамп поблагодарил своего украинского коллегу за письмо, в котором тот выразил готовность заключить так называемое соглашение о минералах.
Интервью
  • 06.03.25, 16:45
Джеймс Акуна: «Если правительство продолжит в том же духе, мы уйдем в Латвию!»
Бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Акуна теперь руководит центром подготовки пилотов дронов в Ида-Вирумаа. Открытый осенью центр сталкивается с проблемами, и это отнюдь не геополитические риски. Все гораздо обыденнее – развиваться проекту не дает эстонская бюрократия, рассказал Акуна в интервью ДВ.
Новости
  • 04.03.25, 09:34
США приостановили военную помощь Украине
Цахкна: Европа должна увеличить поддержку
Президент США Дональд Трамп решил поставить на паузу военную помощь Украине – это означает прекращение поставок оружия, сообщили в Белом доме.
  • ST
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.03.25, 11:03
Пять эстонских компаний вошли в число самых быстрорастущих в Европе
2
Новости
  • 10.03.25, 15:06
Новая коалиция: налог на прибыль компаний отменяется, подготовка к строительству АЭС продолжится
Ляэнеметс: Михал пытается спасти рекордно низкий рейтинг Партии реформ
3
Новости
  • 08.03.25, 10:15
Садовый центр окончательно завял. Hortes обанкротился и планирует увольнение сотрудников
4
Эпицентр
  • 10.03.25, 08:51
Новый бизнес основателя Tahe Outdoors потерпел крах. Бизнесмен поссорился с семьёй Сели
5
Новости
  • 10.03.25, 17:24
Рынок жилья накаляется – четверка экспертов делится рекомендациями
Насколько подорожает новое жилье с 1 июля?
6
Новости
  • 08.03.25, 14:37
Тармо Тойгер о ситуации с розничными сетями: многим магазинам грозит закрытие

Последние новости

Новости
  • 11.03.25, 18:45
Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников
Новости
  • 11.03.25, 17:07
Благотворительный фонд Пийльманнов подарит Нарве миллион евро
Новости
  • 11.03.25, 16:56
Спецслужбы: Путин не намерен идти на уступки в переговорах
Новости
  • 11.03.25, 16:50
Bolt раскритиковал автомобильный налог
Mнения
  • 11.03.25, 16:18
Правительство встало на ремонт
Биржа
  • 11.03.25, 15:58
Акции Enefit Green достигли нового ценового дна
Новости
  • 11.03.25, 14:08
В Саудовской Аравии начались переговоры США и Украины
Новости
  • 11.03.25, 13:53
Райн Лыхмус: мне кажется, что LHV расслабился

Сейчас в фокусе

Партия реформ и «Ээсти-200» заявили, что правительство нуждается в реформе и исключили социал-демократов из коалиции. На фото председатель партии «Ээсти-200» Маргус Цахкна и глава Партии реформ Кристен Михал.
Новости
  • 10.03.25, 15:06
Новая коалиция: налог на прибыль компаний отменяется, подготовка к строительству АЭС продолжится
Ляэнеметс: Михал пытается спасти рекордно низкий рейтинг Партии реформ
В число самых быстрорастущих компаний Европы второй год подряд вошла, например, эстонская компания, занимающаяся продажей судового топлива.
Новости
  • 09.03.25, 11:03
Пять эстонских компаний вошли в число самых быстрорастущих в Европе
“Бизнес кончился, когда реализовались риски”, - сказал Янек Похла.
Эпицентр
  • 10.03.25, 08:51
Новый бизнес основателя Tahe Outdoors потерпел крах. Бизнесмен поссорился с семьёй Сели
Партнер и член правления Uus Maa Мика Суксдорф призывает к серьезному осмыслению ситуации.
Новости
  • 10.03.25, 17:24
Рынок жилья накаляется – четверка экспертов делится рекомендациями
Насколько подорожает новое жилье с 1 июля?
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Новости
  • 10.03.25, 14:29
Кылварт: Эстонии нужны внеочередные выборы
Правительство Финляндии хочет ограничить поездки беженцев и ускорить депортации
Новости
  • 09.03.25, 12:34
Правительство Финляндии хочет ограничить поездки беженцев и ускорить депортации
Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс направляется на коалиционные переговоры.
Новости
  • 10.03.25, 13:23
Ляэнеметс: социал-демократов выгоняют из правительства
директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.
  • ST
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025