Назад 11.03.25, 14:08 В Саудовской Аравии начались переговоры США и Украины В городе Джидда в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США, посвященные частичному прекращению огня в Украине. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины во вторник, 11 марта, пишет DW

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский принимать участия в переговорах не будет – Киев представляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Foto: Scanpix

По информации США, переговоры будут посвящены «рамочным условиям мирного соглашения и первоначального прекращения огня», сообщает агентство AFP. Киев предлагает прекращение огня в воздухе и на море – запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.

Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, Киев представляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Рубио связал переговоры с возобновлением помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский накануне также отправился в Джидду, чтобы встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Он не будет принимать участия в переговорах.

Как заявил перед встречей Рубио, эти переговоры будут иметь «ключевое значение» для возобновления военной помощи США Киеву. «Я думаю, если там состоится хорошая встреча, которая нам понравится, и о чем мы сможем доложить президенту, я думаю, будут приняты решения относительно паузы (в военной помощи – ред.)», – сказал госсекретарь.