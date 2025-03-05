Джеймс Акуна: «Если правительство продолжит в том же духе, мы уйдем в Латвию!»

Бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Акуна теперь руководит центром подготовки пилотов дронов в Ида-Вирумаа. Открытый осенью центр сталкивается с проблемами, и это отнюдь не геополитические риски. Все гораздо обыденнее – развиваться проекту не дает эстонская бюрократия, рассказал Акуна в интервью ДВ.
- Джеймс Акуна и его партнеры из США и Украины представляют проект создания в Йыхви школы пилотов FPV-дронов. Foto: Николай Андреев
Baltic Ghost Wing Center of Excellence планирует обучать добровольцев, прежде всего, членов Кайтселийта, управлять FPV-дронами, а также производить и обслуживать тактические дроны, такие как DJI Mavic-3 Pro. Его основатель Джеймс Акуна рассчитывает обучить как минимум 30 новых рабочих (инструкторов) с зарплатой более 2,5 тысяч евро. Корреспондент ДВ встретился с ним в Таллинне в первый день международной конференции, посвященной проекту и обмену опытом и технологиями с компаниями из других стран.
С какими проблемами сталкивается ваш центр?
Первое – это регулирование в Эстонии. Как вы, наверное, знаете, Baltic Ghost Wing Academy создана для того, чтобы население, полицейские и военные могли тренироваться и стать хорошими пилотами дронов. Есть несколько аналогичных центров в Европе - в Испании и Нидерландах. Но здесь, в странах Балтии, коммерческих центров до нас не было, поэтому мы пытаемся его создать. Не только для Эстонии, для всей Балтии.
Но государственное регулирование в Эстонии – это чертово безумие! Министру инфраструктуры и чиновникам в госрегулировании лучше бы подыскать себе новую работу. Их нужно уволить!
Ого, я это опубликую.
Да-да. То, что мы делаем, – это хорошо для Эстонии. И вместо того, чтобы создавать здесь рабочие места, укрепить связь с США – потому что я американец и работаю с правительством в США все время – вместо этого они ссылаются на документы: «Вы не можете делать это, это, это…» Но если вы (Эстония – прим. ред.) этого не сделаете, то это сделает кто-то другой.
Что именно вам запрещают?
Полеты. Когда вы летаете, у вас все время какие-то ограничения. И я понимаю, конечно, что Эстония следует нормам Евросоюза. Но если бы вы были в Париже, например, или других столицах, там сотни и тысячи самолетов, которые летают в аэропорты. В Ида-Вирумаа… нет ни одного самолета. Воздушное пространство пустынно.
Министра инфраструктуры и чиновников в госрегулировании нужно уволить!
Джеймс Акуна
основатель Baltic Ghost Wing Center of Excellence
Эстония же каждый день тебе будет говорить, как ты плох. И мне это не нравится. Вот это надо изменить. Вы можете так и написать.
Я буду говорить с министром инфраструктуры на следующей неделе. О том, что так это не работает. Мы уйдем в Латвию, где нам будут рады, если так все будет продолжаться!
Есть еще проблема номер два. В английском есть выражение «it takes a village» (это часть поговорки «it takes a village to raise a child», которая дословно переводится как «чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня» и означает необходимость совместного общего действия – прим. ред.), нужно, чтобы все помогали… Это нечто про так называемое государственно-частное партнерство.
Самые помогающие группы здесь в Эстонии - это Силы обороны, Кайтселийт, погранохрана и полиция. Вот они очень помогают и действительно поддерживают. Министр иностранных дел Маргус Цахкна очень помогает. Нам нужно просто создать рабочую атмосферу, чтобы привлечь иностранные компании в Ида-Вирумаа. Вчера (о том, как прошел этот день конференции, читайте в отдельном репортаже ДВ – прим. ред.
) в Йыхви я пошутил, что если вы пройдете 60 километров в ту сторону, придете в Россию. Люди были удивлены, многие сказали, что никогда не были так близко к России.
- Джеймс Акуна и парламентский секретарь министерства экономики Латвии Юргис Миезайнис на сцене Baltic Ghost Wing Conference в Таллинне 5 марта. Foto: dv.ee
И у нас есть поддержка на месте – нарвские власти, администрация Ида-Вирумаа, горуправа Йыхви. Они великолепные, просто великолепные, замечательные ребята, очень поддерживают.
Кто не поддерживает?
Правительство, министерства здесь (в Таллинне – прим. ред.). Это налоги, это регулирование полетов. Эстония должна избавиться от этого, мы должны вместе к этому прийти. Но мы идем куда-то в другую сторону.
Есть ли проблема номер три?
Да, номер три – это доступ к грантам. Европейским, эстонским. Опять же, министр обороны помогает нам с этим, но нужен доступ к большему количеству грантов.
- Те, кто пройдет подготовку в Baltic Ghost Wing Center of Excellence, смогут в случае военной угрозы быстро развернуть сопротивление. «Это будет невидимая армия, вот почему мы называемся Ghost», – объяснил Акуна. Foto: dv.ee
Я вижу интерес со стороны компаний из Соединенных Штатов, но не из Эстонии. Здесь мы действительно пока призраки (ghosts – Акуна обыгрывает название компании – прим. ред.). С нами Румыния, Латвия, Украина, некоторые эстонцы тоже здесь, но я ожидал большей поддержки от местных компаний. И конечно, нужен доступ к капиталу, чтобы построить инфраструктуру в Ида-Вирумаа.
Почему, кстати? Это ведь так близко к России. Это не создает дополнительные риски?
Потому что я говорю по-русски. И потому, что в ходе моей карьеры я много времени проводил в Ида-Вирумаа: в Силламяэ, Синимяэ, Нарве, Нарва-Йыэсуу, Раквере, Кохтла-Ярве, Йыхви, познакомился с людьми. Я хочу научить не только взрослых, я хочу заинтересовать детей дронами. Когда мы проводили рождественский праздник в Йыхви, четыре девочки лет двенадцати оставили свои мейлы, и сказали, что хотели бы научиться управлять дронами. И мы работали с Нарвой, чтобы получить гранты для обучения молодежи бесплатно – приходите и летайте два часа, и я гарантирую, что вы получите работу за 2000 евро в месяц. Может быть, не в Эстонии, но в ЕС.
Сколько денег вы хотели бы получить по грантам?
Мы подали заявку в Фонд справедливого перехода, и нам было отказано. А это было 2,8 миллиона евро. Чтобы создать в Йыхви инфраструктуру, нам нужно где-то 2-3 миллиона евро. Если вы были когда-нибудь там в аэропорту, вы видели, что это нечто построенное в 1930-х годах и непригодное для использования. Мы хотим построить что-то новое. Сейчас городские власти дают нам помещения в некоторых административных зданиях. Они поддерживают нас, но у них нет денег.
Сейчас вы инвестируете собственные деньги?
Да, мы вложили 200 тысяч евро. Но это не совсем проект про деньги. Он просто нужен. И если мне дадут 5 евро, то я оборудую один класс, если 50 тысяч евро, то совсем другой.
Что вы думаете сейчас об отношениях между США и Евросоюзом, когда Дональд Трамп приостановил международное финансирование через USAID?
Я стараюсь не смотреть телевизор. Думаю, Евросоюз должен сейчас начать давать больше денег и он должен быть самостоятельным на случай, если США не смогут поддержать. Все же, я не думаю, что они откажутся, потому что происходящее в Украине, – это проблема не только Европы.
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