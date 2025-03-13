EIS: сейчас экспортировать в Азию может быть выгоднее, чем в Европу

«Азиатские рынки – одни из самых быстрорастущих рынков, что дает возможность снизить риски», – заявил в эфире передачи радио Äripäev руководитель азиатского региона экспортного отдела Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) Марек Роостар.
- Быстрый рост азиатских рынков является одной из причин, которая может способствовать экспорту. Foto: Reuters/Scanpix
Роостар отметил, что если рынок растет, то на нем можно зарабатывать.
«Того же нельзя сказать о европейских рынках – они не такие стабильные», – подчеркнул представитель EIS.
Он добавил, что с азиатской точки зрения Эстония – маленькая страна, относящаяся к группе северных стран.
Благодаря этому эстонские компании и продукция выглядят эксклюзивными и интересными, пояснил Роостар.
EIS soovitab praegu eksportida Aasiasse: sama ei saa öelda Euroopa kohta
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