Назад 13.03.25, 12:07 EIS: сейчас экспортировать в Азию может быть выгоднее, чем в Европу «Азиатские рынки – одни из самых быстрорастущих рынков, что дает возможность снизить риски», – заявил в эфире передачи радио Äripäev руководитель азиатского региона экспортного отдела Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) Марек Роостар.

Быстрый рост азиатских рынков является одной из причин, которая может способствовать экспорту. Foto: Reuters/Scanpix

Роостар отметил, что если рынок растет, то на нем можно зарабатывать.

«Того же нельзя сказать о европейских рынках – они не такие стабильные», – подчеркнул представитель EIS.

Он добавил, что с азиатской точки зрения Эстония – маленькая страна, относящаяся к группе северных стран.

Благодаря этому эстонские компании и продукция выглядят эксклюзивными и интересными, пояснил Роостар.