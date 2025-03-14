Назад 15.03.25, 10:15 Латвийский предприниматель везет в Таллинн тысячу мини-мопедов: «Я не собираюсь бороться с хейтерами!» В столице на Суур-Сыямяэ идет активная подготовка к выпуску на улицы новых красных мини-мопедов. Постепенно на дорогах Таллинна появится тысяча легких транспортных средств, произведенных в Китае.

По словам Эдгарса Якобсонса, в интернете хватает хейтеров, которым не нравится в мини-мопедах абсолютно все. «Честно говоря, я не собираюсь с ними спорить, – говорит он. – Они ненавидят все и всех и моментально чувствуют, когда ты тратишь на них хоть каплю своей энергии. Если хочешь со мной дискутировать – сначала получи образование, а потом уже можем обсудить, по каким правилам должны ездить мини-мопеды». Foto: Liis Treimann

«Надеюсь, что к концу марта все будут на улицах», – говорит Эдгарс Якобсонс, исполнительный директор латвийской компании Ride Mobility. Компания уже инвестировала в Эстонию 1,5 миллиона евро.

Якобсонс считает, что появление весной 1000 мини-мопедов на дорогах Таллинна не станет чем-то революционным и не произведет сильного эффекта, ведь по городу уже передвигаются около 6000 легких транспортных средств. Если мопеды понравятся жителям, их количество увеличат, но пока компания будет наблюдать, как новый транспорт примут в городе.

Однако появление мини-мопедов в Таллине уже вызвало серьезные разногласия в городском управлении. На ответственного за транспорт Кристьяна Ярвана обрушилась критика со стороны других политиков, требующей разъяснений, почему мопедам разрешено движение по улицам и какие правила к ним применимы. Некоторые из них считают, что мини-мопеды представляют слишком большую опасность для городской среды.

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