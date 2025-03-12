Назад 12.03.25, 11:30 Созданный Кристьяном Марусте бизнес по производству самокатов обанкротился Еще год назад принадлежавший предпринимателю Кристьяну Марусте бизнес по производству самокатов Äike Mobility при новом собственнике обанкротился, так как его ключевой клиент KTM сам оказался в тяжелом положении.

«Äike – это все-таки мой ребенок. У меня остались лучшие профессиональные воспоминания, связанные с ним. Конечно, все это очень печально», – сказал Кристьян Марусте, заверив, что банкротство Äike никак не повлияет на деятельность компаний Comodule, Tuul и Ampler. Foto: Лийз Трейманн

«Тяжело. Честно говоря, за последние два с половиной года я практически не испытывал по-настоящему положительных эмоций в профессиональной сфере», – признался предприниматель Кристьян Марусте.

Компания Äike Mobility заключила соглашение со всемирно известным австрийским производителем мотоциклов KTM на выпуск 15 000 самокатов для крупной компании. По словам Марусте, KTM сам обратился к Äike. Ситуация выглядела перспективной, и в планах было еще несколько совместных проектов.