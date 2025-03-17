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  • 17.03.25, 14:30

Публичный конфликт в сфере обороны: конкуренты и промышленники предупреждают, что идет игра с огнем

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил на внеочередной пресс-конференции, что критика темпов закупок боеприпасов необоснованна.
Министр обороны Ханно Певкур.
  • Министр обороны Ханно Певкур. Foto: Лийз Трейманн
«Боеприпасы – это не кабанос на заправке, где подошел, заказал, и через две минуты все готово», – иронично заметил Ханно Певкур, представив обзор действий, предпринятых Министерством обороны по закупке боеприпасов.
По словам министра обороны, расходы на боеприпасы в период с 2022 по 2025 годы составят полтора миллиарда евро, то есть в десять раз больше, чем в годы, когда война в Украине впервые вспыхнула десять лет назад.
«Это факт», – подчеркнул Певкур, добавив, что общая сумма закупок боеприпасов достигнет 4 млрд евро.
Как быстро можно получить боеприпасы?
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