Назад 17.03.25, 14:30 Публичный конфликт в сфере обороны: конкуренты и промышленники предупреждают, что идет игра с огнем Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил на внеочередной пресс-конференции, что критика темпов закупок боеприпасов необоснованна.

Министр обороны Ханно Певкур. Foto: Лийз Трейманн

«Боеприпасы – это не кабанос на заправке, где подошел, заказал, и через две минуты все готово», – иронично заметил Ханно Певкур, представив обзор действий, предпринятых Министерством обороны по закупке боеприпасов.

По словам министра обороны, расходы на боеприпасы в период с 2022 по 2025 годы составят полтора миллиарда евро, то есть в десять раз больше, чем в годы, когда война в Украине впервые вспыхнула десять лет назад.

«Это факт», – подчеркнул Певкур, добавив, что общая сумма закупок боеприпасов достигнет 4 млрд евро.

Как быстро можно получить боеприпасы?