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  • 17.03.25, 06:00

Северные кузницы: какое оружие Эстония может купить у соседей?

Вопреки представлениям о «беспомощной» без США Европы, даже на предприятиях ближайших эстонских соседей – Финляндии, Швеции и Латвии – изготавливается целый арсенал: от винтовок и патронов к ним до бронемашин и самолетов.
На параде в честь независимости Эстонии можно встретить и технику, произведенную ближайшими соседями.
Даже до принятого Европейской комиссией решения о наращивании инвестиций в оборону восточный фланг Союза активно вкладывался в военные ресурсы и технологии. А Финляндия и Швеция, до недавнего времени не бывшие членами НАТО, традиционно развивали собственную оборонную индустрию с уникальными разработками.
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