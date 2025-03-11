Северные кузницы: какое оружие Эстония может купить у соседей?
Вопреки представлениям о «беспомощной» без США Европы, даже на предприятиях ближайших эстонских соседей – Финляндии, Швеции и Латвии – изготавливается целый арсенал: от винтовок и патронов к ним до бронемашин и самолетов.
Даже до принятого Европейской комиссией решения о наращивании инвестиций в оборону восточный фланг Союза активно вкладывался в военные ресурсы и технологии. А Финляндия и Швеция, до недавнего времени не бывшие членами НАТО, традиционно развивали собственную оборонную индустрию с уникальными разработками.
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Вступление Швеции в НАТО, к которому страна стала еще ближе на этой неделе, несет королевству как экономические выгоды, так и серьезные затраты с рисками. Но в теперешней ситуации выгоднее их принять, чем топтаться на пороге, уверен журналист ДВ Алексей Шишкин.
Бывший лыжник-биатлонист и предприниматель Эвен Тудеберг планирует создать в Эстонии масштабный оборонный кластер совместно с основателем скандально известной ЧВК Blackwater, швейцарским бригадным генералом и бывшим итальянским журналистом.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.