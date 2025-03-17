Деловые ведомости
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  • 17.03.25, 17:33

В ходе аудита четырех клиник Инспекция по защите данных выявила в трех из них существенные нарушения

Инспекция по защите данных по собственной инициативе провела аудит защиты данных в четырех стоматологических клиниках и подвела итоги его результатов.
Стоматологические клиники обрабатывают чувствительную информацию о здоровье пациентов, что требует строгих мер информационной безопасности. Фото иллюстративное.
  • Стоматологические клиники обрабатывают чувствительную информацию о здоровье пациентов, что требует строгих мер информационной безопасности. Фото иллюстративное. Foto: Eiko Kink
Цель Инспекции по защите данных (AKI) – убедиться, что учреждения и предприятия соблюдают правила защиты данных. Соблюдение Общего постановления о защите данных (GDPR) было оценено в следующих клиниках: Tallinna Hambakliinik SA, OÜ Läänemere Hambakliinik, OÜ Kliinik32 и AS Maxilla.
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