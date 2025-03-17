В ходе аудита четырех клиник Инспекция по защите данных выявила в трех из них существенные нарушения

Стоматологические клиники обрабатывают чувствительную информацию о здоровье пациентов, что требует строгих мер информационной безопасности. Фото иллюстративное. Foto: Eiko Kink
Цель Инспекции по защите данных (AKI) – убедиться, что учреждения и предприятия соблюдают правила защиты данных. Соблюдение Общего постановления о защите данных (GDPR) было оценено в следующих клиниках: Tallinna Hambakliinik SA, OÜ Läänemere Hambakliinik, OÜ Kliinik32 и AS Maxilla.
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Инспекция по защите данных начала проверку нашумевшего исследования, заказанного фондом Pere Sihtkapital, на соответствие регламенту о защите персональных данных и Закону о защите персональных данных, сообщает ведомство.
Общая сумма штрафов, наложенных в Европейском Союзе инспекциями по защите личных данных, удвоилась за первые шесть месяцев этого года. За нарушение требований постановления о защите личных данных (англ. аббревиатура GDPR) компании были оштрафованы на миллионы евро.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.