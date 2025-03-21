Назад 21.03.25, 15:26 На машине в Россию: если повезет, можно записаться в очередь на май Граница с РФ на юге Эстонии, в Койдула и Лухамаа, по-прежнему остается открыта и для пешеходов, и для автотранспорта. Но фактически записать в электронную очередь легковой автомобиль очень сложно: свободные места на май появляются раз в пару часов, и их тут же занимают.

Пограничный пункт Лухамаа, иллюстративное фото. Foto: Николай Андреев

По состоянию на 11 часов 21 марта свободных мест в электронной очереди ни в Койдула, ни в Лухамаа не было до 8 мая включительно. А после этой даты регистрация пока не открыта.

В 12 часов корреспонденту ДВ удалось найти два свободных места в Койдула – на 4 и 5 мая. Через несколько минут эти места уже были заняты. В это же время в Лухамаа свободных мест в очереди найти не удалось.

Для самых быстрых – через полтора месяца

Компания GoSwift, которая является оператором электронной очереди для автотранспорта на границе с Россией, сообщила ДВ, что бронирование открыто на 45 дней вперед, а новые места добавляются каждый час.

Из-за того, что прохождение границы занимает много времени, для легковых машин можно забронировать места только по четным часам. То есть, чтобы пересечь границу на машине категории В через полтора месяца, на сайте eestipiir.ee нужно «ловить» свободные места в начале каждого четного часа, например, в 12.00, в 14.00 и т.д.

При этом для грузовиков первые свободные места в очереди есть через 6-7 дней, а для автобусов – уже сегодня. В компании также добавили, что есть возможность забронировать место в живой очереди, приехав непосредственно в зону ожидания в Койдула или Лухамаа.

20 марта в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта о закрытии границы с Россией, предложенного председателем партии «Отечество» Урмасом Рейнсалу. Законопроект большинством голосов был отклонен.

Скорость зависит от количества желающих

«Пограничные пункты работают в обычном режиме, а размер очередей зависит от количества людей, желающих пересечь границу», – прокомментировал ситуацию руководитель юго-восточного погранпункта Департамента полиции и погранохраны Петер Маран.

Он пояснил, что после введения полного таможенного контроля в августе 2024 года проверка стала занимать гораздо больше времени. «Поэтому еще в прошлом году было принято решение уменьшить количество предварительно бронируемых мест, чтобы их количество соответствовало реальной пропускной способности пограничного пункта», – добавил он.

Петер Маран также подтвердил, что все места для предварительного бронирования для транспортных средств категории В заняты, и система не показывает доступное для бронирования время.

По словам нескольких путешественников, с которыми пообщался корреспондент ДВ, главная причина медленного прохождения границы – в работе пограничников и таможенников с российской стороны. Российские пограничники не только проверяют документы, но и дополнительно опрашивают путешественников не из Эстонии, а российские таможенники, как и эстонские, проводят полный контроль.

Руководитель юго-восточного погранпункта Петер Маран добавил, что Департамент полиции и погранохраны по-прежнему рекомендует воздержаться от поездок в Россию. Путешественникам следует учитывать, что в запланированный день пересечь границу может не получиться, отметил он.