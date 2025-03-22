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  • 22.03.25, 14:09

Стали известны имена кандидатов в министры

Коалиция Партии реформ и Eesti 200 объявила своих кандидатов в министры – в списке есть как ожидаемые фигуры, так и некоторые сюрпризы.
Сегодня собралось правление Партии реформ. Андрес Сутть (в центре) станет министром энергетики и окружающей среды.
  • Сегодня собралось правление Партии реформ. Андрес Сутть (в центре) станет министром энергетики и окружающей среды. Foto: Andras Kralla
Председатель Партии реформ Кристен Михал привел в новое правительство следующих новых министров: Кармен Йоллер станет министром социальных дел, Андрес Сутть – министром энергетики и окружающей среды, Кульдар Лейс займет пост министра инфраструктуры.
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