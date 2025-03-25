Назад 25.03.25, 16:16 Tallinna Vesi повышает цены на воду на 13% Департамент конкуренции утвердил ходатайство Tallinna о повышении тарифов за услугу водоснабжения в Таллинне и Сауэ для бытовых потребителей с 2,26 до 2,56 евро за кубометр (включая налог с оборота).

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

Новые тарифы, повышенные для бытовых потребителей на 13,3%, вступят в силу с 1 мая 2025 года, передает rus.err.ee.

Одновременно тарифы для юридических лиц снизятся с 4,23 до 4,06 евро за кубометр.

В Tallinna Vesi обосновали такое изменение тарифов на услугу водоснабжения необходимостью в дополнительных средствах для инвестиций и предусмотренной законом обязанностью постепенно гармонизировать цены на услуги водоснабжения для бытовых и коммерческих клиентов.

Этот закон, вступивший в силу в 2023 году, предусматривает, что принципы ценообразования для различных групп потребителей должны быть гармонизированы не позднее июля 2026 года.