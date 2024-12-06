Tallinna Vesi запрашивает разрешение на изменение цен
Компания Tallinna Vesi подала заявку в Департамент конкуренции на разрешение изменить тарифы на услуги водоснабжения. В результате этого изменения в 2025 году цена водоснабжения для частных клиентов вырастет, а для бизнес-клиентов снизится.
Компания, акции которой котируются на Таллиннской бирже, обосновала заявку тем, что в соответствии с законом она обязана уравнять тарифы для частных и бизнес-клиентов, а также продолжать инвестировать в обеспечение качества питьевой воды, охрану окружающей среды и бесперебойность предоставляемых услуг.
Департамент конкуренции утвердил поданное предприятием Tallinna Vesi ходатайство о повышении цены на услуги водоснабжения, однако новые тарифы будут ниже, чем планировалось первоначально, пишет rus.err.ee.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.