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  • 06.12.24, 10:27

Tallinna Vesi запрашивает разрешение на изменение цен

Компания Tallinna Vesi подала заявку в Департамент конкуренции на разрешение изменить тарифы на услуги водоснабжения. В результате этого изменения в 2025 году цена водоснабжения для частных клиентов вырастет, а для бизнес-клиентов снизится.
Tallinna Vesi запрашивает разрешение на изменение цен
  • Foto: Liis Treimann
Компания, акции которой котируются на Таллиннской бирже, обосновала заявку тем, что в соответствии с законом она обязана уравнять тарифы для частных и бизнес-клиентов, а также продолжать инвестировать в обеспечение качества питьевой воды, охрану окружающей среды и бесперебойность предоставляемых услуг.

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