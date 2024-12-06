Назад 06.12.24, 10:27 Tallinna Vesi запрашивает разрешение на изменение цен Компания Tallinna Vesi подала заявку в Департамент конкуренции на разрешение изменить тарифы на услуги водоснабжения. В результате этого изменения в 2025 году цена водоснабжения для частных клиентов вырастет, а для бизнес-клиентов снизится.

Foto: Liis Treimann

Компания, акции которой котируются на Таллиннской бирже, обосновала заявку тем, что в соответствии с законом она обязана уравнять тарифы для частных и бизнес-клиентов, а также продолжать инвестировать в обеспечение качества питьевой воды, охрану окружающей среды и бесперебойность предоставляемых услуг.