Деловые ведомости
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  • 01.04.25, 09:31

В марте цены выросли более чем на 4%

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в марте 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен снизился по сравнению с февралем на 0,3% и по сравнению с мартом прошлого года повысился на 4,3%.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен указывают на то, что по сравнению с мартом прошлого года цены почти всех категорий товаров и услуг выросли. «Единственным исключением снова стали одежда и обувь, которые были на 3,6% дешевле», – отметил Вески.
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