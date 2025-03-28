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  • 28.03.25, 14:34

Нестор: зарплаты растут, работы хватает – экономический рост тормозит плохое настроение

Потребительская уверенность эстонцев по-прежнему очень низкая. К счастью, разные экономические индикаторы показывают, что действуем мы не совсем так, как говорим, пишет главный экономист SEB Михкель Нестор.
Экономист SEB Михкель Нестор.
  • Экономист SEB Михкель Нестор. Foto: Andras Kralla
Зарплата растет, работы хватает, но настроение плохое
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