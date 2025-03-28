Нестор: зарплаты растут, работы хватает – экономический рост тормозит плохое настроение
Потребительская уверенность эстонцев по-прежнему очень низкая. К счастью, разные экономические индикаторы показывают, что действуем мы не совсем так, как говорим, пишет главный экономист SEB Михкель Нестор.
В конце прошлого года экономика Эстонии наконец-то перешла к росту после длительного периода стагнации, и как предприятия, так и частные лица смотрят в будущее скорее с оптимизмом, говорится в прогнозе Luminor. Банк ожидает, что экономический рост в этом году составит скромный 1%, в то время как рост цен будет по-прежнему стремительным и составит около 5% из-за повышения налогов.
Отношения между государством и предпринимателями зашли в тупик, поэтому работу надзорных органов следует кардинально пересмотреть, а перед началом каждого разбирательства чиновник должен обосновывать, какой именно общественный интерес он защищает, считает президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Илле Накурт-Мурумаа.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.