Нестор: зарплаты растут, работы хватает – экономический рост тормозит плохое настроение

В конце прошлого года экономика Эстонии наконец-то перешла к росту после длительного периода стагнации, и как предприятия, так и частные лица смотрят в будущее скорее с оптимизмом, говорится в прогнозе Luminor. Банк ожидает, что экономический рост в этом году составит скромный 1%, в то время как рост цен будет по-прежнему стремительным и составит около 5% из-за повышения налогов.