Пошлины Трампа опустошают военную казну России

Падение цен на нефть, вызванное введением американских пошлин, опустошает военную казну России.
- Здание в Одессе после российского удара.
- Foto: Nina Liashonok, SIPA/Scanpix
Если стоимость нефти останется на текущем уровне, бюджет России в 2025 году окажется на 2,5 процента меньше ожидаемого, поскольку примерно треть доходов поступает от нефти и газа, пишет Financial Times. Это заставит Кремль либо взять больше займов, либо сократить невоенные расходы, либо уменьшить резервы, отмечает издание.
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