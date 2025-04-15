Пошлины Трампа опустошают военную казну России

Ранним утром пятницы в Финском заливе было задержано судно Kiwala, входящее в теневой российский флот. Судно останется под контролем эстонских властей как минимум до тех пор, пока не будет установлено, под чьим флагом оно ходит. Попавшие под санкции суда нередко подделывают свои флаги, и Kiwala может оказаться одним из таких случаев.