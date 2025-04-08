Тарифы Трампа могут снизить Euribor и инфляцию в Европе
После того как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил торговым партнерам тарифы, которые планируется ввести на импорт, рынки отреагировали падением. Но утешением может стать то, что агрессивная торговая политика США в итоге может привести к снижению инфляции, процентных ставок и Euribor в еврозоне.
Снижение инфляции и Euribor будет позитивной новостью для еврозоны, если только это не будет достигнуто путем большого кризиса. Foto: Pixabay
Инвесторы и экономисты теперь с большей уверенностью ожидают, что Европейский центральный банк вновь снизит процентные ставки на следующей неделе, поскольку тарифы Дональда Трампа угрожают привести к экономическому спаду.
Согласно данным Bloomberg, вероятность снижения процентных ставок на четверть пункта на следующем заседании ЕЦБ, которое состоится 17 апреля, оценивается инвесторами в 90%, по сравнению с 70% до так называемого «дня освобождения», когда Трамп объявил о тарифах.
Рынок также ожидает второе снижение ставки в том же объеме уже в июне и не исключает третьего снижения к концу года.
Экономисты Barclays даже не исключили, что ЕЦБ снизит процентные ставки вдвое – с 2,5 до 1,25 процента к октябрю, а также во второй половине года вернется к нетрадиционным мерам монетарной политики, таким как покупка облигаций.
По прогнозам Barclays, во втором квартале еврозона столкнется с рецессией, которая продлится до конца 2025 года.
Кризис как инструмент борьбы с инфляцией
Еще в прошлом месяце ЕЦБ начал подготавливать рынки к прекращению снижения ставок. В частности, на последнем заседании в марте банк отметил: «Денежно-кредитная политика становится заметно менее жесткой, поскольку снижение процентных ставок делает новые займы менее дорогими для компаний и домохозяйств, а рост кредитования ускоряется».
Тарифы Трампа омрачили перспективы. По оценкам Кельнского института экономических исследований, 20-процентные тарифы, которые США планирует ввести на импорт ЕС, за весь четырехлетний срок правления Трампа могут нанести экономический ущерб еврозоне в размере 750 млрд евро.
Глава центрального банка Греции Яннис Стурнарас, являющийся одним из 26 членов управляющего совета ЕЦБ, который имеет право голоса относительно политики процентных ставок, в интервью Financial Times сказал, что надвигающаяся торговая война подвергнет европейский блок большему «негативному шоку спроса», что создаст значительное дефляционное давление.
Снижение экономического роста и активности может в итоге привести к более низкому уровню инфляции, чем цель ЕЦБ в 2%, что вынудит банк вести более агрессивную политику по снижению ставок.
На прошлой неделе мировые фондовые рынки совершили одно из исторических падений. Но помимо акций и облигаций, падала также и цена на нефть, достигнув самого низкого уровня за последние четыре года.
В 2022 году из-за энергетического кризиса в Европе в том числе инфляция быстро ускорилась и достигла исторических максимумов в еврозоне. Нынешняя ситуация может иметь обратный эффект – падение цен на нефть и другие энергоносители имеет серьезный потенциал ускорить снижение инфляции, что в условиях кризиса может оказать дополнительное дефляционное давление.
Евро и Китай тоже могут сыграть свою роль
Несмотря на ожидания более быстрого снижения ставок в еврозоне, евро по отношению к доллару наоборот окреп. Тренд на удорожание европейской валюты начался после того, как было принято решение об увеличении расходов ЕС, в частности на план перевооружения Европы ReArm в размере 800 млрд евро.
В случае, если евро сохранит свою стоимость или еще больше укрепится, это приведет к снижению издержек на импортные товары, завозимые в Европу, что, в свою очередь, также отразится на ценах и инфляции в целом.
Дополнительное давление на снижение цен могут оказать и китайские товары, которые, как говорят экономисты, многие годы экспортировали дефляцию по всему миру. Учитывая нынешние взаимоотношения США и Китая и ожидаемые высокие тарифы с обеих сторон на импорт друг друга, Европа может оказаться одним из самых крупных рынков, на которые хлынут китайские товары, которым будет ограничен доступ на рынок США.
Позитивное влияние на Euribor
С начала года из-за неясных сигналов относительно инфляции и экономического роста европейская межбанковская ставка Euribor неоднократно пыталась развернуться и пойти вверх. Планы ЕЦБ приостановить снижение ставок также удерживали в марте Euribor от дальнейшего снижения.
Но благодаря тарифам Трампа и ожидаемым от них последствиям, Euribor может вскоре начать снижаться еще быстрее. После падения рынков на прошлой неделе он уже достиг самой низкой отметки за последние два с половиной года: в пятницу 6-месячный Euribor составил 2,259%.
Однако насколько позитивной новостью в итоге это будет для рынков и домохозяйств, будет зависеть от того, удастся ли странам еврозоны с наименьшими потерями подстроиться под новые реалии международной торговли и избежать серьезных экономических последствий.
Главный аналитик Nordea Ян фон Герих написал в своём блоге, что при ускорении экономического роста Европы процентные ставки могут вновь начать расти. Произойти это может, по его мнению, уже в конце года.
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