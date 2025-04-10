Назад 10.04.25, 14:05 Пеэп Кульд: выиграют ли США от пошлин Трампа и каким образом? Ответ подскажет фондовый рынок Современная мировая экономика — это не игра с нулевой суммой, в которой выигрыш одной страны означает проигрыш другой, пишет предприниматель Пеэп Кульд.

Предприниматель Пеэп Кульд.

Foto: Андрас Кралла

Как известно, Дональд Трамп заявил о введении протекционистских пошлин для защиты американского рынка. Многие задаются вопросом: что это значит, зачем он это делает и почему в результате этого решения, которое, казалось бы, должно быть выгодно для экономики США, американский фондовый рынок, наоборот, упал? А после новости о переносе сроков введения пошлин рынок вновь пошел вверх?