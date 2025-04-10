Пеэп Кульд: выиграют ли США от пошлин Трампа и каким образом? Ответ подскажет фондовый рынок

Как известно, Дональд Трамп заявил о введении протекционистских пошлин для защиты американского рынка. Многие задаются вопросом: что это значит, зачем он это делает и почему в результате этого решения, которое, казалось бы, должно быть выгодно для экономики США, американский фондовый рынок, наоборот, упал? А после новости о переносе сроков введения пошлин рынок вновь пошел вверх?
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Дональд Трамп объявил в Truth Social, что делает паузу в 90 дней в отношении большинства стран, в отношении которых ввел пошлины 2 апреля. Исключение - Китай, для которого пошлины, наоборот, были повышены.
Во вторник Euribor продемонстрировал самое резкое дневное падение за последние годы – это произошло на фоне начатой президентом США Дональдом Трампом торговой войны. К сегодняшнему дню процентная ставка немного восстановилась.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!