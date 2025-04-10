Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,99%299,83
  • OMX Riga0,03%864,26
  • OMX Tallinn1,56%1 944,48
  • OMX Vilnius1,46%1 147,11
  • S&P 5000,00%5 456,9
  • DOW 300,00%40 608,45
  • Nasdaq 12,16%17 124,97
  • FTSE 1004,21%8 002,82
  • Nikkei 2259,13%34 609
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,17
  • OMX Baltic1,99%299,83
  • OMX Riga0,03%864,26
  • OMX Tallinn1,56%1 944,48
  • OMX Vilnius1,46%1 147,11
  • S&P 5000,00%5 456,9
  • DOW 300,00%40 608,45
  • Nasdaq 12,16%17 124,97
  • FTSE 1004,21%8 002,82
  • Nikkei 2259,13%34 609
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,17
  • 10.04.25, 14:05

Пеэп Кульд: выиграют ли США от пошлин Трампа и каким образом? Ответ подскажет фондовый рынок

Современная мировая экономика — это не игра с нулевой суммой, в которой выигрыш одной страны означает проигрыш другой, пишет предприниматель Пеэп Кульд.
Предприниматель Пеэп Кульд.
  • Предприниматель Пеэп Кульд.
  • Foto: Андрас Кралла
Как известно, Дональд Трамп заявил о введении протекционистских пошлин для защиты американского рынка. Многие задаются вопросом: что это значит, зачем он это делает и почему в результате этого решения, которое, казалось бы, должно быть выгодно для экономики США, американский фондовый рынок, наоборот, упал? А после новости о переносе сроков введения пошлин рынок вновь пошел вверх?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 10.04.25, 12:01
Европейские фондовые рынки открылись в эйфории
После мощного ралли на рынках США и Азии европейские фондовые рынки также открылись стремительным ростом.
Биржа
  • 10.04.25, 07:49
Трамп про рынки: ну, я подумал, что люди немного перегнули палку
Вашингтон приостанавливает действие большинства тарифов против стран, которые не приняли ответных мер, но повысил тарифы против Китая.
Биржа
  • 09.04.25, 21:42
Трамп заморозил пошлины на 90 дней. Рынки взлетели
Дональд Трамп объявил в Truth Social, что делает паузу в 90 дней в отношении большинства стран, в отношении которых ввел пошлины 2 апреля. Исключение - Китай, для которого пошлины, наоборот, были повышены.
Биржа
  • 09.04.25, 17:11
Торговая война отбросила Euribor на уровень двухлетней давности
Во вторник Euribor продемонстрировал самое резкое дневное падение за последние годы – это произошло на фоне начатой президентом США Дональдом Трампом торговой войны. К сегодняшнему дню процентная ставка немного восстановилась.
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.04.25, 11:52
Крах фондового рынка опустошил и пенсионные фонды Эстонии
2
Эпицентр
  • 09.04.25, 09:01
Миллионы евро для загадочных онлайн-казино двигаются через эстонские фирмы
“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
3
Новости
  • 09.04.25, 07:00
ТОП налоговых должников: компании еле сводят концы с концами
4
Новости
  • 08.04.25, 17:01
Успешное производство переезжает на новый завод в Раквере: в планах – рост объемов и расширение штата
5
Подсказка
  • 09.04.25, 06:00
Новый закон: какие компании с 2026 года не смогут нанимать иностранцев?
6
Новости
  • 08.04.25, 17:16
Финская биржевая компания приобретает две эстонские фирмы

Последние новости

Новости
  • 10.04.25, 15:54
Застройщик: геополитическая ситуация влияет на покупателей – некоторые уезжают из Эстонии
Новости
  • 10.04.25, 14:22
В офисе Baltic Workboats прошел обыск, подозрение предъявлено восьми лицам
Mнения
  • 10.04.25, 14:05
Пеэп Кульд: выиграют ли США от пошлин Трампа и каким образом? Ответ подскажет фондовый рынок
Существует только один положительный сценарий – банкротство России.
Новости
  • 10.04.25, 14:01
Объявлены кандидаты на звание лучшего руководителя Эстонии
Новости
  • 10.04.25, 13:18
Государство ищет предпринимателей для оборонно-промышленного парка в Пярнумаа
Подсказка
  • 10.04.25, 12:42
Законно ли использовать офис в личных целях?
Биржа
  • 10.04.25, 12:01
Европейские фондовые рынки открылись в эйфории
Новости
  • 10.04.25, 11:10
Перенос бизнеса не помог: продавец стройматериалов погряз в долгах
«Сейчас не лучшие времена. Такова жизнь».

Сейчас в фокусе

Платеж в казино приоткрыл дверь в темный мир, где не действуют правила.
Эпицентр
  • 09.04.25, 09:01
Миллионы евро для загадочных онлайн-казино двигаются через эстонские фирмы
“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
Руководитель магазина косметических товаров Tradehouse Лаура Кулдкепп объяснила, что рост налоговой задолженности компании связан с открытием нового магазина в Риге, поскольку речь идет о крупной инвестиции.
Новости
  • 09.04.25, 07:00
ТОП налоговых должников: компании еле сводят концы с концами
По мнению работодателей, легальное привлечение иностранцев на рынок труда необходимо упростить.
Подсказка
  • 09.04.25, 06:00
Новый закон: какие компании с 2026 года не смогут нанимать иностранцев?
Олександр и Ирина в мае откроют ресторан Read. До этого момента еду можно забирать самостоятельно или заказывать на дом.
Новости
  • 09.04.25, 11:24
Супружеская пара из Украины открывает ресторан в Раквере
Новым владельцем дилера сварочного и режущего оборудования Spetselektroodi AS станет финская биржевая компания Boreo.
Новости
  • 08.04.25, 17:16
Финская биржевая компания приобретает две эстонские фирмы
Основной вид деятельности самого щедрого работодателя сектора – перевозка леса.
ТОП
  • 09.04.25, 14:03
Самые щедрые автоперевозчики: 4000 евро в месяц – новый рекорд сектора
Индекс S&P 500 во вторник едва избежал медвежьего рынка.
Биржа
  • 09.04.25, 08:13
Рынки продолжают падать
Ливия Лаас и Ааро Лоде .
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025