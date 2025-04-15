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  • 15.04.25, 17:41

Таллинн ограничивает скорость и парковку мини-мопедов

На своем сегодняшнем заседании Таллиннская городская управа утвердила правила использования арендных легких транспортных средств, мини-мопедов и велосипедов в городской среде. Общие требования, касающиеся парковки и ограничения скорости, вступят в силу через 14 дней после публикации постановления в Riigi Teataja, а более детальные положения – по истечении 30 дней с момента публикации.
В Кесклинне парковка будет разрешена только в специально отведенных зонах. Фото иллюстративное.
  • В Кесклинне парковка будет разрешена только в специально отведенных зонах. Фото иллюстративное.
  • Foto: Liis Treimann
По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, с помощью принятого постановления вводится четкое регулирование, благодаря чему ожидания города и ответственность операторов больше не будут размытыми: «Наша цель – обеспечить безопасность пешеходов, особенно детей и пожилых людей, поэтому предпринимателям придется смириться с ограничениями на скорость и парковку. Хотя город не может осуществлять надзор за движением по тротуарам и выполнением других требований закона, с помощью постановления мы обязываем операторов принимать собственные меры, чтобы их услуги были безопасными и соответствовали закону. Правила игры теперь установлены, и мы продолжим работу над городским пространством, в котором важны все участники движения, жители города чувствуют себя в безопасности, а легкий транспорт не представляет угрозы».
Предприниматели обязаны обеспечить соответствие всех арендных легких транспортных средств и велосипедов установленным требованиям. На каждом транспортном средстве обязательно должно быть четко указано название предприятия и его номер телефона, чтобы пользователи и учреждения при необходимости могли быстро связаться с оператором.
Арендные легкие транспортные средства должны быть оснащены техническими решениями, позволяющими вводить ограничения на скорость и парковку. Также предприятия должны позаботиться о том, чтобы использование и парковка их транспорта соответствовали как Закону о дорожном движении, так и постановлениям города Таллинна.
В Кесклинне парковка будет разрешена только в специально отведенных зонах, местоположение которых определяет Таллиннский департамент транспорта. Запрещена парковка вблизи остановок общественного транспорта, на узких тротуарах, мостах, в туннелях и рядом с перекрестками, что обеспечит безопасность пешеходов и других участников движения. Если транспортное средство припарковано неправильно, предприниматели обязаны переместить его в течение трех часов, если сообщение о ненадлежащей парковке поступило в период с 8:00 до 22:00.
В определенных местах в центре города максимальная скорость составит 20 км/ч, что позволит обеспечить безопасность на участках с интенсивным движением. В Старом городе, а также вблизи школ и детских садов максимальная разрешенная скорость составит 10–15 км/ч, причем вблизи образовательных учреждений ограничение будет действовать в рабочие дни с 7:30 до 18:00. С 21:00 пятницы до 7:00 субботы максимальная разрешенная скорость составит 17 км/ч. Данные меры помогут снизить число потенциальных аварий и обеспечить безопасность пешеходов.
Следить за выполнением новых требований будет Таллиннский департамент муниципальной полиции.
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