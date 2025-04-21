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  • 21.04.25, 11:43

Умер папа римский Франциск

В возрасте 88 лет умер папа римский Франциск, сообщило агентство AFP со ссылкой на Ватикан.
Папа римский Франциск.
  • Папа римский Франциск.
  • Foto: Scanpix
Папа римский Франциск умер 21 апреля в своей резиденции в Ватикане, передает «Медуза».
«Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога», – заявил кардинал Кевин Фаррелл.
Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) был избран папой римским в марте 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем. Он стал первым в истории папой из Латинской Америки и первым иезуитом на этом посту.
Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье железнодорожного рабочего. Получив диплом техника-химика, поступил в семинарию. В 1963 году он получил степень лиценциата философии, а в 1970 году – лицентиата богословия. В декабре 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника, занимал различные посты в иезуитском монашеском ордене Аргентины. В феврале 2001 года папа римский Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы.
В середине февраля 2025 года папу римского Франциска госпитализировали с бронхитом. Позже его состояние сильно ухудшилось – у него выявили двустороннюю пневмонию, его несколько раз подключали к ИВЛ. Кардинал Джанфранко Равази говорил, что Франциск может отречься от престола, «если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей». 23 марта Франциск вернулся в Ватикан после 38-дневного пребывания в больнице. Днем 20 апреля он появился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, и обратился к ним с пасхальной речью. В своей речи папа римский призвал к «немедленному прекращению огня в секторе Газа, к освобождению [израильских] заложников и к доступу к гуманитарной помощи» для жителей Газы, а также упомянул Украину, призывая «всех вовлеченных» продолжать усилия по достижению «справедливого и прочного мира».
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