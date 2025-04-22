Компания Хинрикуса требует банкротства известного застройщика

Раздел прибыли от совместного девелоперского проекта настолько рассорил инвестиционную фирму стартап-предпринимателя Таавет Хинрикуса и девелопера Triple Net Capital, что дело дошло до начала процедуры банкротства.
- Основатель стартапа Wise Таавет Хинрикус также инвестирует в недвижимость, однако один из проектов обернулся для его инвестиционной компании судебным спором.
- Foto: Andras Kralla
С точки зрения адвокатов, защищающих инвестиционную компанию Хинрикуса Kala House, ситуация совершенно ясна. «На самом деле должник присвоил наши деньги и использовал их бог знает на что», – заявил представитель компании Аллар Ару в суде в понедельник. «Мы просто хотим вернуть свои деньги».
По словам адвоката Пауля Кереса, представляющего Triple Net Capital, ничего однозначного в этом деле нет. «Это заявление о банкротстве абсолютно необоснованное и злонамеренное», – уверен он.
Большие разногласия
Компании рассорились из-за нового жилого проекта в Пеэтри.
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