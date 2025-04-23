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  • 23.04.25, 16:30

Euribor резко снизился

Имеющий важное значение для эстонских заемщиков шестимесячный Euribor снизился сегодня с 2,173% до 2,104%, достигнув уровня, который последний раз наблюдался до середины октября 2022 года.
С особым интересом за динамикой Euribor следят компании в сфере недвижимости.
  • С особым интересом за динамикой Euribor следят компании в сфере недвижимости.
  • Foto: Andras Kralla
Тенденция снижения Euribor продолжается с осени 2023 года, когда инвесторы начали закладывать в цены возможное снижение процентных ставок.
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