Euribor резко снизился

Во вторник Euribor продемонстрировал самое резкое дневное падение за последние годы – это произошло на фоне начатой президентом США Дональдом Трампом торговой войны. К сегодняшнему дню процентная ставка немного восстановилась.
Год на рынке квартир в Эстонии начался активнее, чем ожидалось – количество сделок по стране по сравнению с прошлым годом увеличилось на десятую часть, а на таллиннском рынке квартир – даже на пятую. При этом объем предложений вырос на треть. Итоги первого квартала подвел исполнительный директор портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
После того как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил торговым партнерам тарифы, которые планируется ввести на импорт, рынки отреагировали падением. Но утешением может стать то, что агрессивная торговая политика США в итоге может привести к снижению инфляции, процентных ставок и Euribor в еврозоне.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.