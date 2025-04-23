Euribor резко снизился

Год на рынке квартир в Эстонии начался активнее, чем ожидалось – количество сделок по стране по сравнению с прошлым годом увеличилось на десятую часть, а на таллиннском рынке квартир – даже на пятую. При этом объем предложений вырос на треть. Итоги первого квартала подвел исполнительный директор портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.