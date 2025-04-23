Компания, отделившаяся от крупного бизнеса, сокращает треть сотрудников

Если шведская инвестиционная фирма Kinnevik заявила, что вложенные в Monese миллионы практически вылетели в трубу, то учредитель последней Норрис Коппель утверждает, что компания по-прежнему остается ценной.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.