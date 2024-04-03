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Янно Рийспапп

3 апреля 2024 в 8:52









Реорганизация Monese приведет к сокращениям в Эстонии

Генеральный директор и основатель Monese Норрис Коппель. Фото: Äripäev

Стартап финансовых технологий Monese разделяется на две компании. В ходе реструктуризации в Эстонии будет сокращено около 36 рабочих мест.

Monese будет разделена на ориентированный на частных клиентов розничный банк и модульную банковскую платформу для бизнес-клиентов. В ближайшее время также будет объявлено о новом раунде сбора средств.