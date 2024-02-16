    70 миллионов пошли прахом? Основатель списанной со счетов компании не согласен

    Генеральный директор и основатель Monese Норрис Коппель. Фото: Äripäev

    Если шведская инвестиционная фирма Kinnevik заявила, что вложенные в Monese миллионы практически вылетели в трубу, то учредитель последней Норрис Коппель утверждает, что компания по-прежнему остается ценной.

    Коппель признался в ответе, присланном Äripäev, что ему сложно комментировать инвестиционную политику Kinnevik, однако обратил внимание на ее отчет, согласно которому Monese как предприятие по-прежнему представляет значительную ценность.
    «Решение списать инвестицию в Monese связано с неопределенностью в отношении будущей доли Kinnevik. Также Kinnevik указывает на стремление сфокусироваться на более сосредоточенном портфеле», - сказал Коппель.
    Шведская инвестиционная компания Kinnevik, которая в конце 2022 года оценивала свои инвестиции в Monese в более чем 70 миллионов долларов, объявила на этой неделе, что ее вложения пошли прахом.
    В 2018 году Kinnevik возглавила раунд финансирования Monese, вложив в международную финансово-технологическую компанию с эстонскими корнями сумму в 60 миллионов долларов. Сейчас компании принадлежит 21% Monese, но, по подсчетам инвестора, стоимость этого пакета сегодня равна нулю.

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