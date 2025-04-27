Латвия и Эстония продолжат сотрудничество по закупке подвижного состава для Rail Baltica

Министр сообщения Латвии Атис Швинка и министр инфраструктуры Эстонии Кульдар Лейс подтвердили готовность продолжать сотрудничество по закупке подвижного состава для Rail Baltica, сообщает rus.delfi.lv
со ссылкой на агентство LETA.
В пятницу состоялась встреча министров, на которой были актуализированы вопросы сотрудничества Латвии и Эстонии по проекту Rail Baltica и в сфере авиасообщения, в том числе развитию латвийской национальной авиакомпании airBaltic.
Швинка проинформировал эстонского министра о ходе реализации проекта в Латвии, в том числе о начале строительства основной трассы и выделенном финансировании для строительства 40-километрового участка от Иецавы до границы с Литвой, а также о возобновлении работ на Рижском центральном вокзале с целью завершения строительства к 2026 году.
В ходе встречи министры подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество для решения вопросов, связанных с совместным приобретением подвижного состава для Rail Baltica. В настоящее время ведется активное сотрудничество между латвийским предприятием Pasažieru vilciens и эстонским перевозчиком Eesti Liinirongid, работающим под брендом Elron.
Также министр сообщения Латвии проинформировал эстонского коллегу о подготовке к первичному публичному размещению акций airBaltic, выразив желание начать переговоры о более широком участии в этом процессе стран региона, в частности Эстонии. Министр подчеркнул, что airBaltic обеспечивает авиасообщение по всему региону, и обсуждение будущего развития компании может быть интересно и эстонской стороне – правительству, инвесторам, аэропортам и другим заинтересованным в развитии airBaltic сторонам.
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