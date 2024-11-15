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  • 15.11.24, 10:54

Латвийское министерство скрывало подлинные масштабы дороговизны Rail Baltica

В 2022 году, по оценке парламентской следственной комиссии, Министерство сообщения Латвии преуменьшило действительное удорожание стоимости строительства высокоскоростной ж/д магистрали Rail Baltica.
Строительство в рамках проекта Rail Baltica, Латвия.
  • Строительство в рамках проекта Rail Baltica, Латвия. Foto: Shutterstock
Министерство подало Кабинету министров расчеты в ценах 2016 года, чтобы рост издержек выглядел не столь внушительно, сообщается в промежуточном докладе комиссии, передает LSM+.
Комиссия также выяснила, что уже в своей презентации 2021 года минсообщения показало, что проект Rail Baltica обойдется в 3,5 млрд евро. В ходе нескольких заседаний депутаты констатировали, что и министр сообщения, и другие должностные лица уже в 2019-20 гг. были информированы о реальном удорожании. Правление RB Rail 9 сентября 2021 года провело презентацию, где было признано, что совокупные издержки Латвии по строительству Rail Baltica составят 5,3 млрд евро без учета инфляции.
Предусмотренные Латвией расходы на Rail Baltica с годами выросли с первоначальных 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро, указала пресс-служба парламента.
По мнению депутатов комиссии, в период внедрения проекта Rail Baltica участие Министерства финансов было недостаточным, то есть управление рисками и контроль издержек не проводились вплоть до 2023 года: «Ни один из премьер-министров не следил за проектом Rail Baltica – ни за сроками, ни за бюджетом».
Теперь Министерство финансов Латвии не согласовало предложенный Министерством сообщения сценарий реализации первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, выдвинув более 20 возражений. Еврокомиссия, со своей стороны, заявила, что проект не будет остановлен, так что без существенного госфинансирования и предоставления денег из других источников завершить проект Rail Baltica, рассчитывая только на средства еврофондов, будет невозможно.
В середине июня программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что стоимость латвийской части проекта может вырасти до 9,6 млрд евро, если реализовывать весь проект целиком, но разбив его на части и построив лишь одну колею, можно уложиться в 6,4 миллиарда. Аудит ранее показал, что дефицит необходимого проекту бюджета в масштабах региона может достигать 10-19 млрд евро и что реализация проекта на годы отстает от графика. Впрочем, в октябре 2024-го появилась информация, что стоимость первой очереди латвийского отрезка магистрали может уложиться в 5 млрд, а не 6,4 млрд, как предполагалось ранее.
Парламентская следственная комиссия пришла к выводу, что ситуацию с Rail Baltica должна изучить прокуратура – и в частности, оценить добавление к нему больших и дорогих «дополнений» без ведома Сейма Латвии.

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