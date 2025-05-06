Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,56%303,3
  • OMX Riga0,21%869,78
  • OMX Tallinn0,35%1 980,01
  • OMX Vilnius1,02%1 194,22
  • S&P 500−0,57%5 618,01
  • DOW 30−0,69%40 933,69
  • Nasdaq −0,65%17 727,37
  • FTSE 1000,01%8 597,42
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,49
  • OMX Baltic0,56%303,3
  • OMX Riga0,21%869,78
  • OMX Tallinn0,35%1 980,01
  • OMX Vilnius1,02%1 194,22
  • S&P 500−0,57%5 618,01
  • DOW 30−0,69%40 933,69
  • Nasdaq −0,65%17 727,37
  • FTSE 1000,01%8 597,42
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,49
  • 06.05.25, 18:03

Фридрих Мерц избран канцлером ФРГ со второй попытки

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц во вторник, 6 мая, был избран канцлером ФРГ со второй попытки. За его кандидатуру отдали свои голоса 325 депутатов бундестага из минимально необходимых 316, пишет Deutsche Welle.
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
  • Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
  • Foto: AFP/Scanpix
По результатам первого голосования в бундестаге 6 мая кандидату от консервативного блока ХДС и баварского Христианско-социального союза (XСС) не удалось получить абсолютное большинство – он набрал лишь 310 из минимально необходимых 316 голосов депутатов. Это первый подобный случай в истории ФРГ – заседание бундестага было прервано для проведения партийных консультаций.
В консервативном блоке ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) после первого голосования обвинили своих партнеров по новой правящей коалиции, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), в саботаже, пишет издание Bild. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман заявил: «Европе необходима сильная Германия. Во почему мы не можем ждать несколько дней».
Однако социал-демократы заверили, что ответственность лежала не на них: «Мы предполагаем, что с нашей стороны было полное одобрение. Кроме того, никто не отсутствовал», – заявил агентству Reuters источник, близкий к главе фракции СДПГ Ларсу Клингбайлю.
В партии «Союз 90/Зеленые» заявляли о нежелании помогать Мерцу набрать достаточное количество голосов для избрания его канцлером. Сопредседательница фракции «зеленых» в германском парламенте Катарина Дрёге называла «само собой разумеющим», что ее фракция не может выразить свое доверие канцлеру, который, по ее словам, хочет повести Германию по неверному политическому пути. При этом Дрёге также высказывалась за скорейшее проведение второго тура.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
2
Новости
  • 05.05.25, 08:42
Фирма неумолимо движется к банкротству, хотя за долговым требованием может стоять преступление
3
Подсказка
  • 05.05.25, 06:00
Годы тюрьмы или штраф до 40 млн евро: наказание за провоз запрещенных товаров ужесточилось
4
Новости
  • 04.05.25, 14:47
Цель Эстонии – стать центром экологического судоходства. «Мы не имеем права упустить эту возможность»
BLRT: «Поддержка – явное конкурентное преимущество»
5
Новости
  • 04.05.25, 10:19
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
6
Инвестор Тоомас
  • 05.05.25, 11:16
Инвестор Тоомас: Баффет уходит на пике, Абель наследует самую большую кучу денег

Последние новости

Биржа
  • 06.05.25, 18:30
Финансовая инспекция вынесла предупреждение компании Iute Group
Новости
  • 06.05.25, 18:03
Фридрих Мерц избран канцлером ФРГ со второй попытки
Новости
  • 06.05.25, 17:56
Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе
Новости
  • 06.05.25, 16:12
Легендарный кирпичный завод стремится к прибыли. «Все признаки указывают на это»
Новости
  • 06.05.25, 14:43
Автомобильный рынок на пути к восстановлению, но все еще в минусе
Новости
  • 06.05.25, 14:34
Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения
Фотогалерея
Новости
  • 06.05.25, 13:50
Elektrilevi инвестирует в электросети 200 миллионов евро
Новости
  • 06.05.25, 12:53
«Даже если пошлины будут снижены, ущерб уже нанесен». Банки пересматривают прогнозы роста экономики

Сейчас в фокусе

Калев Кангур в Раквереском суде.
Новости
  • 05.05.25, 08:42
Фирма неумолимо движется к банкротству, хотя за долговым требованием может стоять преступление
Помимо наличных, к ввозу в РФ запрещено множество товаров. Иллюстративное фото
Подсказка
  • 05.05.25, 06:00
Годы тюрьмы или штраф до 40 млн евро: наказание за провоз запрещенных товаров ужесточилось
На фото – иллюстративная карта, интерактивная версия находится к конце статьи.
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
Для бара Suhe нового помещения пока не нашлось.
Новости
  • 04.05.25, 10:19
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
Справа нынешний председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и новый председатель Грег Абель любуются одной из инвестиций компании – детским матрасом от производителя игрушек Jazwares.
Инвестор Тоомас
  • 05.05.25, 11:16
Инвестор Тоомас: Баффет уходит на пике, Абель наследует самую большую кучу денег
Хенрик Хололей, возглавляя Генеральный директорат Европейской комиссии по транспорту, принимал подарки от Катара и пользовался бесплатными авиаперелетами за счет этой страны.
Новости
  • 05.05.25, 11:51
Еврокомиссия начала дисциплинарное расследование в отношении Хенрика Хололея
На территории BLRT Grupp в таллиннском районе Копли находится крупнейший и самый мощный плавучий док в Эстонии, предназначенный для обслуживания, ремонта и модернизации судов. Это гигантское сооружение стало своего рода символом стремления Эстонии стать важным центром по переоборудованию судов.
Новости
  • 04.05.25, 14:47
Цель Эстонии – стать центром экологического судоходства. «Мы не имеем права упустить эту возможность»
BLRT: «Поддержка – явное конкурентное преимущество»
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025