Нашумевших обвиняемых оправдали в суде первой инстанции
Вируский уездный суд постановил, что адвокат Кюллике Намм, бывший глава Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotel Тоомас Тамм не совершали никаких преступлений и были оправданы по всем обвинениям.
Понятие юридического лица, на первый взгляд, звучит официально, и его суть не всегда понятна. Руководитель службы уголовного права и производства Министерства юстиции и цифровых технологий Андреас Кангур разъясняет, кто является юридическим лицом, когда оно несет ответственность и кто отвечает за незаконные действия работников более низкого звена.
Прокуратура требует сурового наказания для адвоката Кюллике Намм, бывшего руководителя Земельного департамента Калевa Кангурa и одного из владельцев AQVA Hotels Тоомасa Тамма. Подсудимые считают обвинения необоснованными.
Связь с тайными следственными мероприятиями привела к отстранению одного из госпрокуроров по делу о коррупции, где фигурируют адвокат Кюллике Намм, бывший руководитель Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotels Тоомас Тамм.
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