Деловые ведомости
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  • 12.05.25, 14:21

Нашумевших обвиняемых оправдали в суде первой инстанции

Вируский уездный суд постановил, что адвокат Кюллике Намм, бывший глава Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotel Тоомас Тамм не совершали никаких преступлений и были оправданы по всем обвинениям.
Предприниматель Тоомас Тамм (в центре) и адвокат Кюллике Намм были оправданы по всем пунктам обвинения. Адвокат Норман Аас, защищавший Намм, может быть доволен.
  • Предприниматель Тоомас Тамм (в центре) и адвокат Кюллике Намм были оправданы по всем пунктам обвинения. Адвокат Норман Аас, защищавший Намм, может быть доволен.
  • Foto: Sten Semjonov
Прокуратура пообещала обжаловать сегодняшнее судебное решение.
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