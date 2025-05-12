Нашумевших обвиняемых оправдали в суде первой инстанции

Понятие юридического лица, на первый взгляд, звучит официально, и его суть не всегда понятна. Руководитель службы уголовного права и производства Министерства юстиции и цифровых технологий Андреас Кангур разъясняет, кто является юридическим лицом, когда оно несет ответственность и кто отвечает за незаконные действия работников более низкого звена.