Финансовая инспекция получит нового руководителя

«Совет Финансовой инспекции трижды избирал меня председателем правления, и в общей сложности я проработал в этой должности 12 лет. Сегодня инспекция функционирует стабильно, независимо и профессионально и является уважаемой экспертной организацией, что создает отличную основу для дальнейшей работы», – сказал Кесслер, пообещав руководить организацией до конца текущего срока.
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Решение банка LHV прекратить продажу пенсионных фондов в торговых центрах нанесет серьезный удар по деятельности агентства продаж Lindomare. Хотя руководитель компании не согласен с критикой LHV, он считает, что в конечном итоге такой способ продаж рано или поздно будет запрещен на законодательном уровне.
Äripäev призвал Финансовую инспекцию активнее участвовать в обсуждении дела Яака Роосааре – теперь, когда полиция сообщила о проведении уголовного расследования, у нас есть возможность высказаться, не нарушая хода следствия, пишет председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер в ответ на редакционную статью Äripäev.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.