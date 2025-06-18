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  • 19.06.25, 10:41

Финансовая инспекция получит нового руководителя

Кильвар Кесслер, возглавляющий Финансовую инспекцию в течение 12 лет, отказался выставлять свою кандидатуру на новый конкурс, и с января у инспекции появится другой руководитель.
Кильвар Кесслер.
  • Кильвар Кесслер.
  • Foto: Liis Treimann
«Совет Финансовой инспекции трижды избирал меня председателем правления, и в общей сложности я проработал в этой должности 12 лет. Сегодня инспекция функционирует стабильно, независимо и профессионально и является уважаемой экспертной организацией, что создает отличную основу для дальнейшей работы», – сказал Кесслер, пообещав руководить организацией до конца текущего срока.
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