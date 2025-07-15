Nortal приобрела американскую ИТ-компанию с 600 сотрудниками

По словам основателя и генерального директора Nortal Прийта Аламяэ, эта сделка значительно укрепит позиции Nortal в Америке.
Foto: Andras Kralla
Nortal купила компанию Nearsure, которая имеет клиентскую базу в США и более 600 сотрудников по всей Латинской Америке. В результате объединения число сотрудников Nortal увеличится до более чем 2700 человек.
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Консолидированная выручка компании по разработке программного обеспечения и бизнес-консалтингу Nortal в прошлом году составила 228,7 миллиона евро, а операционная прибыль (EBITDA) – 27,9 миллиона евро.