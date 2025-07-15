Назад 16.07.25, 11:46 Nortal приобрела американскую ИТ-компанию с 600 сотрудниками Принадлежащая Прийту Аламяэ ИТ-компания Nortal приобрела софтверную фирму, работающую в США и Латинской Америке.

По словам основателя и генерального директора Nortal Прийта Аламяэ, эта сделка значительно укрепит позиции Nortal в Америке.

Foto: Andras Kralla

Nortal купила компанию Nearsure, которая имеет клиентскую базу в США и более 600 сотрудников по всей Латинской Америке. В результате объединения число сотрудников Nortal увеличится до более чем 2700 человек.