Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения
Консолидированная выручка компании по разработке программного обеспечения и бизнес-консалтингу Nortal в прошлом году составила 228,7 миллиона евро, а операционная прибыль (EBITDA) – 27,9 миллиона евро.
По словам основателя и генерального директора Nortal Прийта Аламяэ, год характеризовался продолжающейся волатильностью и неопределенностью как в макроэкономике, так и в геополитике, что значительно влияет на весь сектор.
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Компания-разработчик программного обеспечения Nortal приобрела британскую консалтинговую фирму по кибербезопасности 3DOT Solutions Limited, которая сотрудничает с вооружёнными силами и разведслужбами Великобритании.
Компания Nortal, занимающаяся программным обеспечением и бизнес-консалтингом, покупает у британцев разработчика программного обеспечения Questers, расположенного в Болгарии, за 8,7 млн евро, в результате покупки к Nortal присоединятся 300 новых сотрудников.
Один из учредителей и крупных спонсоров партии «Ээсти 200», владелец предприятия Nortal Прийт Аламяэ заявил, что слухи, появившиеся вокруг него в связи с партией, подорвали его репутацию в глазах международных партнеров, пишет rus.err.ee.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.