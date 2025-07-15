Назад 15.07.25, 12:18 Спорный тендер на скамейки в Таллинне привел к возбуждению уголовного дела Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело о закупках скамеек в Таллинне.

В городском пейзаже Таллинна можно часто встретить скамейки компании Extery, занимающейся производством городской мебели. Внутренний контроль города указал, что технические описания в тендерах на городскую мебель в значительной степени соответствовали продукции конкретных производителей и дистрибьюторов, включая Extery.

Foto: Liis Treimann

Окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Янно Рейнкорт сообщил в пресс-релизе, что центральная криминальная полиция начала уголовное производство в начале июля, чтобы проверить, были ли нарушены правила закупок в тендере на уличные скамейки, проводимом Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна.