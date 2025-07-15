Спорный тендер на скамейки в Таллинне привел к возбуждению уголовного дела

Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело о закупках скамеек в Таллинне.
- В городском пейзаже Таллинна можно часто встретить скамейки компании Extery, занимающейся производством городской мебели. Внутренний контроль города указал, что технические описания в тендерах на городскую мебель в значительной степени соответствовали продукции конкретных производителей и дистрибьюторов, включая Extery.
- Foto: Liis Treimann
Окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Янно Рейнкорт сообщил в пресс-релизе, что центральная криминальная полиция начала уголовное производство в начале июля, чтобы проверить, были ли нарушены правила закупок в тендере на уличные скамейки, проводимом Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна.
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