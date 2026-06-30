Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%308,26
  • OMX Riga0,15%906,27
  • OMX Tallinn0,11%2 105,16
  • OMX Vilnius0,33%1 460,56
  • S&P 5000,73%7 494,99
  • DOW 300,23%52 304,83
  • Nasdaq 1,33%26 164,21
  • FTSE 1000,12%10 497,12
  • Nikkei 2250,86%70 062,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,92
  • OMX Baltic0,06%308,26
  • OMX Riga0,15%906,27
  • OMX Tallinn0,11%2 105,16
  • OMX Vilnius0,33%1 460,56
  • S&P 5000,73%7 494,99
  • DOW 300,23%52 304,83
  • Nasdaq 1,33%26 164,21
  • FTSE 1000,12%10 497,12
  • Nikkei 2250,86%70 062,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,92

Россия закрыла ряд погранпунктов на границе с Эстонией, Финляндией и Латвией

Россия с 1 июля закрывает железнодорожный транзит через границу с Эстонией, говорится в новом распоряжении правительства. Это усложнит грузоперевозки.
Россия вводит новые ограничения для проезда в Эстонию.
  • Россия вводит новые ограничения для проезда в Эстонию.
  • Foto: скриншот
Правительство России распорядилось «временно приостановить с 1 июля 2026 г. движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном во вторник вечером.
МИД России должен уведомить Эстонскую Республику и другие страны о принятом решении.
В приложении говорится, что под закрытие на российско-эстонском участке подпадает пункт пропуска Печоры-Псковские.
На границе с Финляндией под ограничение попадут: Выборг, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск.
На границе с Латвией – Пыталово.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Стоянка такси перед нарвским погранпунктом. Иллюстративное фото.
  • 25.06.26, 06:00
Граница закрыта для машин, но не для бизнеса: кто и как зарабатывает на трансферах между Эстонией и Россией
Логистический терминал семьи Голинских в Мууга.
  • 17.06.26, 06:00
Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ»
Масштабное исследование переворачивает наше представление о ценах в торговых сетях
  • KM
  • 13.05.26, 10:12
Масштабное исследование переворачивает наше представление о ценах в торговых сетях

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.06.26, 13:00
Транспортная фирма Валльбаума расширяет бизнес за счет новых грузовиков
2
Эпицентр
  • 29.06.26, 13:02
Суд запретил рестораторам, бросившим фирмы в долгах, вести бизнес. «Они опасны»
3
Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
4
Биржа
  • 29.06.26, 11:53
Три дивидендные «пушки» с доходностью выше 8%
5
Биржа
  • 29.06.26, 13:27
Никто не защищен: наследникам американских акций грозит огромный налог
6
Новости
  • 27.06.26, 11:39
Предприниматель: генподрядчики приезжают в Ида-Вирумаа и увозят с собой местную молодежь

Последние новости

Новости
  • 30.06.26, 21:37
Россия закрыла ряд погранпунктов на границе с Эстонией, Финляндией и Латвией
Новости
  • 30.06.26, 18:59
YIT строит крупнейший в Финляндии центр для мероприятий стоимостью 20 млн евро
Новости
  • 30.06.26, 18:03
ABB увеличила оборот в Эстонии и открыла новый сервисный центр
Mнения
  • 30.06.26, 17:05
Предприниматель: энергосистема Эстонии должна работать на конкурентоспособность
Биржа
  • 30.06.26, 16:50
ИИ пугает рынок, но открывает и возможности: инвесторы присматриваются к подешевевшим акциям софтверных компаний
Подсказка
  • 30.06.26, 16:11
Бесплатная услуга: где скрываются налоги
Новости
  • 30.06.26, 15:13
Суд признал могильщика фирм виновным в нарушении запрета на ведение бизнеса
Новости
  • 30.06.26, 14:29
С 1 июля вывоз бытового мусора в Эстонии подорожает

Сейчас в фокусе

Ресторан La Prima Pizza в Старом городе.
Эпицентр
  • 29.06.26, 13:02
Суд запретил рестораторам, бросившим фирмы в долгах, вести бизнес. «Они опасны»
Рассказываем о трех компаниях, дивидендная доходность которых превышает 8%. Такая доходность может превратить инвестицию в размере 1000 долларов в заметный источник пассивного дохода.
Биржа
  • 29.06.26, 11:53
Три дивидендные «пушки» с доходностью выше 8%
Малоизвестный американский налог на наследство касается и эстонских инвесторов, и их наследников. Он может обернуться крупным налоговым требованием.
Биржа
  • 29.06.26, 13:27
Никто не защищен: наследникам американских акций грозит огромный налог
Не каждая страховка убережет от банкротства авиакомпании, но пассажир может снизить этот риск другими доступными способами.
Подсказка
  • 29.06.26, 06:00
Как не остаться без денег и без перелета при банкротстве авиакомпании
Немецкий производитель вооружений Rheinmetall вошел в судостроение с расчетом сразу получить крупный заказ, но план провалился.
Новости
  • 28.06.26, 10:36
Rheinmetall неожиданно остался без крупного контракта, акции рухнули
«Это большое потрясение»
По оценке строительного предпринимателя, Ида-Вирумаа еще сильнее превратился в периферию. Фото иллюстративное.
Новости
  • 27.06.26, 11:39
Предприниматель: генподрядчики приезжают в Ида-Вирумаа и увозят с собой местную молодежь
Райво Хейн считает акции Nvidia уже скучными на фоне Micron.
Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
Масштабное исследование переворачивает наше представление о ценах в торговых сетях
  • KM
Content Marketing
  • 13.05.26, 10:12
Масштабное исследование переворачивает наше представление о ценах в торговых сетях

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026