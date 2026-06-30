Назад Россия закрыла ряд погранпунктов на границе с Эстонией, Финляндией и Латвией Россия с 1 июля закрывает железнодорожный транзит через границу с Эстонией, говорится в новом распоряжении правительства. Это усложнит грузоперевозки.

Правительство России распорядилось «временно приостановить с 1 июля 2026 г. движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном во вторник вечером.

МИД России должен уведомить Эстонскую Республику и другие страны о принятом решении.

В приложении говорится, что под закрытие на российско-эстонском участке подпадает пункт пропуска Печоры-Псковские.

Статья продолжается после рекламы

На границе с Финляндией под ограничение попадут: Выборг, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск.

На границе с Латвией – Пыталово.