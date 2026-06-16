Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ»

Семейная логистическая фирма Vigolin AS, одна из самых успешных и в то же время непубличных транспортных компаний страны, третий год подряд теряет прибыль. Нынешний результат – худший с 2022 года. «Мировая и эстонская экономическая ситуация не улучшилась, а, напротив, ухудшилась», – констатирует совладелец, по-прежнему ведущий бизнес в России.
- Логистический терминал семьи Голинских в Мууга.
- Foto: Vigolin AS
Согласно поданному в июне отчету за 2025 год, основными достижениями в фирме считают сохранение общей стабильности Vigolin, эффективный мониторинг местной и мировой ситуации и своевременную корректировку деятельности, сохранение штата сотрудников и рост их профессионализма, а также – оптимизацию всех операционных процессов.
При этом цифры говорят о потере прибыли. Выручка компании в 2025 году упала примерно на 3% и составила 8,517 млн евро. При этом прибыль снижается третий год подряд. Если в 2023 году компания заработала «чистыми» 897 тысяч евро, то в 2024 – 777 тысяч и в 2025 – только 499 тысяч евро.
За последние пять лет худший результат Vigolin демонстрировала только в 2022 году, когда началась война России против Украины. Чистая прибыль фирмы тогда составила всего 179 тысяч евро при обороте в 5,6 млн евро. Компания объясняла потери резким ухудшением международной экономической ситуации, введением санкций ЕС, инфляцией и потерей долгосрочных контрактов с крупнейшими операторами кондитерского рынка.
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В компании не ждут ничего хорошего
В 2025 году правление объясняет падение финансовых показателей общим ухудшением экономической ситуации в Эстонии и Европе, хроническим спадом в экономике и потерей конкурентных преимуществ эстонскими предприятиями.
«Эпоха низких цен на энергоносители осталась далеко в прошлом. Экономический спад стабильно и последовательно продолжался как в 2024, так и в 2025 году и будет продолжаться в дальнейшем, – заключает в финале отчета совладелец предприятия Виктор Голинский. – Привлекательность инвестиционной среды снизилась до минимального уровня и продолжает уменьшаться. Внутренний рынок крайне мал, а прогнозы эстонских экономических экспертов отличаются высокой неопределенностью, недостаточной комплексностью и постоянными ошибками. Не видно ни новых творческих идей, ни конкретных действий по стабилизации экономической ситуации. Внешний долг Эстонии продолжает неуклонно расти. Резкое ухудшение экономической ситуации в скандинавских странах, особенно в Финляндии, косвенно оказывает крайне негативное влияние на экономику и рынок Эстонии».
Необходимо приложить очень большие усилия, чтобы развернуть эту общую негативную тенденцию спада в противоположном, позитивном направлении. Это чрезвычайно сложная задача.
Виктор Голинский
совладелец Vigolin AS в отчете за 2025 год
Среди конкретных негативных факторов, влияющих на успешность бизнеса, компания называет также рост затрат на рабочую силу, сложность проводки международных платежей через эстонские филиалы скандинавских банков, а также «некомпетентность исполнительных органов власти».
При этом фирма получила в 2025 году поддержку от министерства экономики в размере 47 456 евро.
Семья королей какао связана с Россией
Семейная фирма Vigolin существует уже больше 35 лет, с мая 1991 года. В 2025 году ее выручка распределялась по видам деятельности следующим образом: на оптовую торговлю кофе, чаем, какао и пряностями пришлось 3 666 330 евро (43,05%), на организацию и экспедирование отправлений – 2 513 786 евро (29,51%), на работу товарных складов – 1 349 935 евро (15,85%), логистическую деятельность – 862 517 евро (10,13%) и деятельность таможенных брокеров – 124 432 евро (1,46%). Наиболее известна фирма именно торговлей и перевозками какао, кофе и специй.
Согласно базе данных ImportGenius, Vigolin в 2025 году продолжала обслуживать транспортные маршруты в РФ. Только за этот год она совершила на российском направлении 118 перевозок, преимущественно доставляя какао-пасту, орехи и кофе по заказу других компаний. В отчете фирма настаивает, что тщательно соблюдает европейские санкции, одновременно продвигая Эстонию как транзитный коридор, в том числе на международных выставках и бизнес-мероприятиях.
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При собственном капитале в 4,6 млн евро (этот показатель вырос в 2025 году), компания остается семейным предприятием. Ею в равных долях владеют супруги Виктор и Лариса Голинские. В правлении фирмы заседают Виктор и Роман Голинские, последний – сын основателей компании. В наблюдательный совет входят Лариса и Ольга Голинские, а также Сергей Никитин. На запрос ДВ секретарь Vigolin ответил, что руководители компании принципиально не общаются с прессой.
Фирме принадлежит промзона в Маарду на Вана-Нарва мнт. Кроме того, она занимает здание исторической виллы в Кадриорге на Нарвском шоссе, 82, оформленное на GVA Transpordi AS – еще одну фирму, пополам принадлежащую супругам Голинским. Vigolin является флагманом целой группы компаний, обслуживающих весь многосоставный бизнес семьи.
Виктор Голинский за кулисами газовой сделки
Опытный бизнесмен Виктор Голинский в том числе запомнился тем, что в 2016 году вошел в консорциум
эстонских предпринимателей, который приобрел контроль над Eesti Gaas. Для участия в проекте Голинский и его партнеры создали отдельные проектные компании, зарегистрированные по адресу Нарвское шоссе, 82, то есть в офисе Vigolin.
Почему я не вижу здесь судов
Несмотря на мрачные оценки перспектив компания продолжала в 2025 году крупные инвестиционные проекты. Vigolin приобрела, например, неназванный производственный земельный участок стоимостью 1,08 млн евро. В отчете это объясняется стремлением обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса в условиях экономической нестабильности.
Еще одним крупным направлением вложений стало строительство грузовых судов. В этот проект компания инвестировала 2,104 млн евро. Кроме того, Vigolin вложила 292 тысячи евро в основные средства, закупив технику для собственного таможенного терминала. При этом строительство нового логистического терминала руководство решило отложить до улучшения экономической конъюнктуры.
Независимый аудитор Татьяна Рыбальченко (Artemisia OÜ) констатировала, что отчет фирмы выглядит достоверно. Единственным аспектом деятельности, который вызвал у аудитора вопросы, стал заем на строительство судна, выданный другой неназванной фирмой, связанной с Vigolin.
«В составе долгосрочных активов по статье “Требования и авансы” отражен заем, выданный ассоциированному предприятию, в размере 2,63 млн евро. Цель займа – финансирование строительства судна. Финансовые показатели заемщика не дают достаточной уверенности в отношении возврата данного займа», – отметила Рыбальченко.
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