Назад Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ» Семейная логистическая фирма Vigolin AS, одна из самых успешных и в то же время непубличных транспортных компаний страны, третий год подряд теряет прибыль. Нынешний результат – худший с 2022 года. «Мировая и эстонская экономическая ситуация не улучшилась, а, напротив, ухудшилась», – констатирует совладелец, по-прежнему ведущий бизнес в России.

Согласно поданному в июне отчету за 2025 год, основными достижениями в фирме считают сохранение общей стабильности Vigolin, эффективный мониторинг местной и мировой ситуации и своевременную корректировку деятельности, сохранение штата сотрудников и рост их профессионализма, а также – оптимизацию всех операционных процессов.

При этом цифры говорят о потере прибыли. Выручка компании в 2025 году упала примерно на 3% и составила 8,517 млн евро. При этом прибыль снижается третий год подряд. Если в 2023 году компания заработала «чистыми» 897 тысяч евро, то в 2024 – 777 тысяч и в 2025 – только 499 тысяч евро.

За последние пять лет худший результат Vigolin демонстрировала только в 2022 году, когда началась война России против Украины. Чистая прибыль фирмы тогда составила всего 179 тысяч евро при обороте в 5,6 млн евро. Компания объясняла потери резким ухудшением международной экономической ситуации, введением санкций ЕС, инфляцией и потерей долгосрочных контрактов с крупнейшими операторами кондитерского рынка.

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В компании не ждут ничего хорошего В 2025 году правление объясняет падение финансовых показателей общим ухудшением экономической ситуации в Эстонии и Европе, хроническим спадом в экономике и потерей конкурентных преимуществ эстонскими предприятиями. «Эпоха низких цен на энергоносители осталась далеко в прошлом. Экономический спад стабильно и последовательно продолжался как в 2024, так и в 2025 году и будет продолжаться в дальнейшем, – заключает в финале отчета совладелец предприятия Виктор Голинский. – Привлекательность инвестиционной среды снизилась до минимального уровня и продолжает уменьшаться. Внутренний рынок крайне мал, а прогнозы эстонских экономических экспертов отличаются высокой неопределенностью, недостаточной комплексностью и постоянными ошибками. Не видно ни новых творческих идей, ни конкретных действий по стабилизации экономической ситуации. Внешний долг Эстонии продолжает неуклонно расти. Резкое ухудшение экономической ситуации в скандинавских странах, особенно в Финляндии, косвенно оказывает крайне негативное влияние на экономику и рынок Эстонии». Необходимо приложить очень большие усилия, чтобы развернуть эту общую негативную тенденцию спада в противоположном, позитивном направлении. Это чрезвычайно сложная задача. Виктор Голинский совладелец Vigolin AS в отчете за 2025 год Среди конкретных негативных факторов, влияющих на успешность бизнеса, компания называет также рост затрат на рабочую силу, сложность проводки международных платежей через эстонские филиалы скандинавских банков, а также «некомпетентность исполнительных органов власти». При этом фирма получила в 2025 году поддержку от министерства экономики в размере 47 456 евро. Семья королей какао связана с Россией Семейная фирма Vigolin существует уже больше 35 лет, с мая 1991 года. В 2025 году ее выручка распределялась по видам деятельности следующим образом: на оптовую торговлю кофе, чаем, какао и пряностями пришлось 3 666 330 евро (43,05%), на организацию и экспедирование отправлений – 2 513 786 евро (29,51%), на работу товарных складов – 1 349 935 евро (15,85%), логистическую деятельность – 862 517 евро (10,13%) и деятельность таможенных брокеров – 124 432 евро (1,46%). Наиболее известна фирма именно торговлей и перевозками какао, кофе и специй. Согласно базе данных ImportGenius, Vigolin в 2025 году продолжала обслуживать транспортные маршруты в РФ. Только за этот год она совершила на российском направлении 118 перевозок, преимущественно доставляя какао-пасту, орехи и кофе по заказу других компаний. В отчете фирма настаивает, что тщательно соблюдает европейские санкции, одновременно продвигая Эстонию как транзитный коридор, в том числе на международных выставках и бизнес-мероприятиях. Горячие новости Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро Проект на полмиллиона: молодые инженеры построят первую в Балтии лодку на водороде Компанию Enefit возглавит бывший руководитель бюро премьер-министра KM Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила

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При собственном капитале в 4,6 млн евро (этот показатель вырос в 2025 году), компания остается семейным предприятием. Ею в равных долях владеют супруги Виктор и Лариса Голинские. В правлении фирмы заседают Виктор и Роман Голинские, последний – сын основателей компании. В наблюдательный совет входят Лариса и Ольга Голинские, а также Сергей Никитин. На запрос ДВ секретарь Vigolin ответил, что руководители компании принципиально не общаются с прессой.

Фирме принадлежит промзона в Маарду на Вана-Нарва мнт. Кроме того, она занимает здание исторической виллы в Кадриорге на Нарвском шоссе, 82, оформленное на GVA Transpordi AS – еще одну фирму, пополам принадлежащую супругам Голинским. Vigolin является флагманом целой группы компаний, обслуживающих весь многосоставный бизнес семьи.

Виктор Голинский за кулисами газовой сделки Опытный бизнесмен Виктор Голинский в том числе запомнился тем, что в 2016 году вошел в консорциум эстонских предпринимателей, который приобрел контроль над Eesti Gaas. Для участия в проекте Голинский и его партнеры создали отдельные проектные компании, зарегистрированные по адресу Нарвское шоссе, 82, то есть в офисе Vigolin.

Почему я не вижу здесь судов

Несмотря на мрачные оценки перспектив компания продолжала в 2025 году крупные инвестиционные проекты. Vigolin приобрела, например, неназванный производственный земельный участок стоимостью 1,08 млн евро. В отчете это объясняется стремлением обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса в условиях экономической нестабильности.

Еще одним крупным направлением вложений стало строительство грузовых судов. В этот проект компания инвестировала 2,104 млн евро. Кроме того, Vigolin вложила 292 тысячи евро в основные средства, закупив технику для собственного таможенного терминала. При этом строительство нового логистического терминала руководство решило отложить до улучшения экономической конъюнктуры.