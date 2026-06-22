Назад Граница закрыта для машин, но не для бизнеса: кто и как зарабатывает на трансферах между Эстонией и Россией Закрытие с февраля 2024 года автомобильного и автобусного движения через пограничный мост в Нарве привело к расцвету целой индустрии трансферов - легковые машины и микроавтобусы готовы в любое время забрать путешественников с границы и отвезти в Таллинн и Ригу или наоборот - из столичного порта или аэропорта доставить на эстонско-российскую границу.

Есть маршруты не только в Нарву, но и в Койдула и Лухамаа, где пеший переход границы обычно многократно быстрее. Например, один из перевозчиков обещает за 150 евро доставить пассажиров из Риги в Москву через юг Эстонии всего за 12-14 часов - это сопоставимо с тем, сколько сейчас занимает путь от Нарвы до Ивангорода.

Среди городов, связанных такими маршрутами через эстонские погранпункты, - Нарва, Таллинн, Рига, Хельсинки, Москва, Псков, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Карелия. Транспортные средства - от видавших виды малолитражек до новых представительских “Мерседесов”.

Все включено, даже место в очереди

Таксисты на границе как правило не хотят общаться с журналистами. Гораздо общительнее оказалась нарвитянка Лена Кава, которая основала и администрирует группу в Facebook , посвященную трансферам через эстонско-российскую границу.

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У Лены есть партнеры и на российской стороне - водители с лицензиями, которые работают на “Яндекс-такси” и параллельно предлагают трансферы, поэтому она может составлять маршрут сразу по двум странам.

“Например, у меня периодически ездил один бизнесмен. Он сообщал, когда прилетает в Таллинн, в Нарве ему заранее занимали очередь на границе, в аэропорт за ним подъезжала машина. Минут 30 у него уходило на то, чтобы постоять в очереди на границе, с той стороны его уже ждала машина, которая везла его в Санкт-Петербург”, - рассказывает администратор сообщества.

Лена Кава отметила, что придирчиво относится к лицензиям, комфорту машин и внешнему виду водителей, поскольку стремится, чтобы клиенты возвращались снова и снова. “За четыре года работы один ребенок клиентов вырос у нас на глазах”, - рассказала она.

Монополия на входе в Россию

Рекламу трансферов в Нарве можно найти в виде наклеек на столбах, визиток и объявлений в группах в соцсетях, посвященных ситуации на границе. У самой популярной группы в Facebook на эту тему 100 000 подписчиков, в Telegram - 23 000.

Некоторые рекламные предложения содержат одновременно и российские, и эстонские или латвийские номера телефонов, предлагая услуги и на европейской, и на российской территории. При этом проехать из стран Балтии в Россию непосредственно на машине сейчас возможно только через латвийско-российскую или литовско-белорусскую границу.

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На эстонско-российской границе сейчас практически невозможно зарегистрировать легковой автомобиль в электронной очереди. Поэтому, когда речь идет об эстонских погранпунктах, пассажиры выходят из машины в одной стране, переходят границу пешком и садятся во вторую машину уже в другой стране.

Аналогичный бизнес расцвел и по ту сторону Наровы, но там у него есть свой неповторимый колорит. Трансфер не обязательно искать в интернете заранее. Путешественника, выходящего из российского погранпункта в Ивангород, сразу окружают мужчины из кавказских республик, которые предлагают такси до Санкт-Петербурга. Цены называют буквально наугад, оценивая платежеспособность и усталость пассажира. По рассказам путешественников, в пересчете это обычно от 35 до 60 евро с человека или примерно 60-100 евро за полную машину.

Группа кавказских бомбил физически оттеснила конкурентов в сторону от ивангородского погранпункта. Между собой они договариваются и образуют своеобразную очередь за клиентом. Поодаль можно встретить русских таксистов, которые предлагают свои услуги дешевле. Среди них, по словам путешественников, есть как нелегальные, так и официально зарегистрированные таксисты.

Через Койдула и Лухамаа быстрее автобуса

Международное автобусное движение сохраняется через погранпункты Койдула и Лухамаа, но по словам некоторых путешественников, переход границы на автобусе там занимает много времени, не говоря уже о лишних 600 км пути. В то же время перейти границу пешком там обычно можно очень быстро.

Из Таллинна до Койдула раз в день ходит поезд Elron. Можно добраться и на местных автобусах через Тарту, но автобусное движение между Тарту и Койдула или между Тарту и Лухамаа редкое, и путешествие по Эстонии на местных автобусах может занять большую часть дня. Трансфер значительно экономит время, хотя оказывается гораздо дороже общественного транспорта.

От эстонского погранпункта Койдула до Печор (ближайшего города в РФ, где есть автобусный вокзал) всего около двух километров. Здесь можно обойтись общественным транспортом. Но покидая Эстонию через Лухамаа, пешеход оказывается практически посреди леса, откуда кроме такси или трансфера уехать не на чем, поэтому в Псковской области тоже активно предлагаются трансферы до Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. В том числе легко найти эти предложения российских перевозчиков в Telegram, который в РФ блокируют, и в Facebook, который объявлен там экстремистской организацией.

До февраля, когда погранпункт в Нарве уже закрывался на ночь, а пункты в Койдула и Лухамаа еще работали круглосуточно, нарвские таксисты предлагали тем, кто не успел до закрытия перейти границу в Нарве, поехать на южную границу. Цены колебались от 140 до 270 евро за машину, в зависимости от вместимости и комфорта.

Теперь, когда все три погранпункта закрываются в 19 часов, смысл в этом “рокадном” маршруте отпал.

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Ситуация меняется прямо сейчас

По словам Лены Кава, ее партнеры работают в средней ценовой категории - в прошлом году машина из Таллинна в Нарву стоила 160 евро, сейчас - 180. Люди, которые занимают место в очереди на нарвской границе, чтобы его продать, в прошлом году брали за это от 30 евро, сейчас от 50. Дорога от российского погранпункта до Санкт-Петербурга, в пересчете обходится в 60-75 евро.