Граница закрыта для машин, но не для бизнеса: кто и как зарабатывает на трансферах между Эстонией и Россией

Закрытие с февраля 2024 года автомобильного и автобусного движения через пограничный мост в Нарве привело к расцвету целой индустрии трансферов - легковые машины и микроавтобусы готовы в любое время забрать путешественников с границы и отвезти в Таллинн и Ригу или наоборот - из столичного порта или аэропорта доставить на эстонско-российскую границу.
- Стоянка такси перед нарвским погранпунктом. Иллюстративное фото.
- Foto: Николай Андреев
Есть маршруты не только в Нарву, но и в Койдула и Лухамаа, где пеший переход границы обычно многократно быстрее. Например, один из перевозчиков обещает за 150 евро доставить пассажиров из Риги в Москву через юг Эстонии всего за 12-14 часов - это сопоставимо с тем, сколько сейчас занимает путь от Нарвы до Ивангорода.
Среди городов, связанных такими маршрутами через эстонские погранпункты, - Нарва, Таллинн, Рига, Хельсинки, Москва, Псков, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Карелия. Транспортные средства - от видавших виды малолитражек до новых представительских “Мерседесов”.
Все включено, даже место в очереди
Таксисты на границе как правило не хотят общаться с журналистами. Гораздо общительнее оказалась нарвитянка Лена Кава, которая основала и администрирует группу в Facebook
, посвященную трансферам через эстонско-российскую границу.
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По ее словам, подать объявление в группе может кто угодно, она не проверяет каждое объявление с точки зрения того, есть ли у водителя лицензия таксиста, но отсеивает объявления со старыми машинами. В то же время вокруг нее собралась тесная команда проверенных перевозчиков, рассказала Лена Кава.
“В нашей команде сейчас где-то порядка десяти человек — это лицензированные водители с опытом, на хороших машинах. Они предоставляют полную услугу: чистая машина, Wi-Fi, вода, салфетки, - рассказывает она. - Если мне лично приходит запрос, я совершенно спокойно даю номера телефонов, и у меня есть маленькие рекламные баннеры, где сфотографирован салон машины, есть телефон водителя. Он уже сам разговаривает с клиентом”.
Несмотря на то, что все они работают как одна команда, речь не идет об одной фирме, каждый водитель платит налоги самостоятельно. Большинство работают через OÜ, а предпринимательский счет или FIE считают неудобными, рассказала администратор группы.
- Перед нарвским погранпунктом можно увидеть не только рейсовые автобусы, но и такси, и трансферы. Иллюстративное фото.
- Foto: Николай Андреев
У Лены есть партнеры и на российской стороне - водители с лицензиями, которые работают на “Яндекс-такси” и параллельно предлагают трансферы, поэтому она может составлять маршрут сразу по двум странам.
“Например, у меня периодически ездил один бизнесмен. Он сообщал, когда прилетает в Таллинн, в Нарве ему заранее занимали очередь на границе, в аэропорт за ним подъезжала машина. Минут 30 у него уходило на то, чтобы постоять в очереди на границе, с той стороны его уже ждала машина, которая везла его в Санкт-Петербург”, - рассказывает администратор сообщества.
Лена Кава отметила, что придирчиво относится к лицензиям, комфорту машин и внешнему виду водителей, поскольку стремится, чтобы клиенты возвращались снова и снова. “За четыре года работы один ребенок клиентов вырос у нас на глазах”, - рассказала она.
Монополия на входе в Россию
Рекламу трансферов в Нарве можно найти в виде наклеек на столбах, визиток и объявлений в группах в соцсетях, посвященных ситуации на границе. У самой популярной группы в Facebook
на эту тему 100 000 подписчиков, в Telegram
- 23 000.
- Информацию о том, как проехать от Таллинна до Санкт-Петербурга долго искать не приходится.
- Foto: Николай Андреев
Некоторые рекламные предложения содержат одновременно и российские, и эстонские или латвийские номера телефонов, предлагая услуги и на европейской, и на российской территории. При этом проехать из стран Балтии в Россию непосредственно на машине сейчас возможно только через латвийско-российскую или литовско-белорусскую границу.
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На эстонско-российской границе сейчас практически невозможно зарегистрировать легковой автомобиль в электронной очереди. Поэтому, когда речь идет об эстонских погранпунктах, пассажиры выходят из машины в одной стране, переходят границу пешком и садятся во вторую машину уже в другой стране.
Аналогичный бизнес расцвел и по ту сторону Наровы, но там у него есть свой неповторимый колорит. Трансфер не обязательно искать в интернете заранее. Путешественника, выходящего из российского погранпункта в Ивангород, сразу окружают мужчины из кавказских республик, которые предлагают такси до Санкт-Петербурга. Цены называют буквально наугад, оценивая платежеспособность и усталость пассажира. По рассказам путешественников, в пересчете это обычно от 35 до 60 евро с человека или примерно 60-100 евро за полную машину.
Группа кавказских бомбил физически оттеснила конкурентов в сторону от ивангородского погранпункта. Между собой они договариваются и образуют своеобразную очередь за клиентом. Поодаль можно встретить русских таксистов, которые предлагают свои услуги дешевле. Среди них, по словам путешественников, есть как нелегальные, так и официально зарегистрированные таксисты.
Через Койдула и Лухамаа быстрее автобуса
Международное автобусное движение сохраняется через погранпункты Койдула и Лухамаа, но по словам некоторых путешественников, переход границы на автобусе там занимает много времени, не говоря уже о лишних 600 км пути. В то же время перейти границу пешком там обычно можно очень быстро.
Из Таллинна до Койдула раз в день ходит поезд Elron. Можно добраться и на местных автобусах через Тарту, но автобусное движение между Тарту и Койдула или между Тарту и Лухамаа редкое, и путешествие по Эстонии на местных автобусах может занять большую часть дня. Трансфер значительно экономит время, хотя оказывается гораздо дороже общественного транспорта.
- Погранпункт Лухамаа. Выехать их Эстонии в Россию на легковой машине летом 2026 года формально можно, но на практике это почти невозможно.
- Foto: Николай Андреев
От эстонского погранпункта Койдула до Печор (ближайшего города в РФ, где есть автобусный вокзал) всего около двух километров. Здесь можно обойтись общественным транспортом. Но покидая Эстонию через Лухамаа, пешеход оказывается практически посреди леса, откуда кроме такси или трансфера уехать не на чем, поэтому в Псковской области тоже активно предлагаются трансферы до Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. В том числе легко найти эти предложения российских перевозчиков в Telegram, который в РФ блокируют, и в Facebook, который объявлен там экстремистской организацией.
До февраля, когда погранпункт в Нарве уже закрывался на ночь, а пункты в Койдула и Лухамаа еще работали круглосуточно, нарвские таксисты предлагали тем, кто не успел до закрытия перейти границу в Нарве, поехать на южную границу. Цены колебались от 140 до 270 евро за машину, в зависимости от вместимости и комфорта.
Теперь, когда все три погранпункта закрываются в 19 часов, смысл в этом “рокадном” маршруте отпал.
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Ситуация меняется прямо сейчас
По словам Лены Кава, ее партнеры работают в средней ценовой категории - в прошлом году машина из Таллинна в Нарву стоила 160 евро, сейчас - 180. Люди, которые занимают место в очереди на нарвской границе, чтобы его продать, в прошлом году брали за это от 30 евро, сейчас от 50. Дорога от российского погранпункта до Санкт-Петербурга, в пересчете обходится в 60-75 евро.
- Лена Кава ведет группу в Facebook, где свои услуги могут предлагать таксисты и водители трансферов через эстонско-российскую границу.
- Foto: Facebook / Lena Kava
Есть фирмы, которые за трансфер из Таллинна в Нарву просят 200-250. С другой стороны, в группах, посвященных ситуации на границе, есть много объявлений, где люди по своим делам едут из Таллинна в Нарву или наоборот и приглашают попутчиков. Цены в таких объявлениях указывают редко, но если указывают, обычно они ниже 20 евро с человека.
Бизнес, который расцвел из-за закрытия пограничного моста для транспорта в Нарве, закрытия внешней границы Финляндии и прекращения авиасообщения с Россией, теперь находится под давлением из-за того, что Эстония сократила время работы всех своих погранпунктов до 12 часов в сутки. Часть пассажиров трансферов отказывается от поездок.
Водитель маршрутки на линии Ивангород - Санкт-Петербург, с которым удалось поговорить корреспонденту ДВ, рассказал, что пока ему и его коллегам непонятно, насколько сейчас будет изменяться пассажиропоток. Вероятно, придется сокращать количество рейсов в день, предположил водитель.
Лена Кава рассказывает, что с линии Таллинн-Нарва сейчас уходят и постоянные клиенты, которые ездили несколько лет: “Кто-то остается с нами и едет через Койдула. Но много людей отменяют сами поездки в Россию. Клиенты из Германии, из Бельгии, итальянцы, которые летом обычно едут к своим родственникам в Ленинградскую область. Они, конечно, в грусти и печали, кому-то даже билет на самолет пришлось сдать”.
Для лицензированных таксистов важен еще один фактор. Для многих постоянная стабильная работа - это Bolt, а трансферы - дополнительный заработок. Цены на поездки на Bolt держатся так низко, что для водителей такой бизнес становится бессмысленным, поясняет Кава: “С прошлого года по сегодняшний день из примерно десяти ребят, которые работали и со мной, и на Bolt, четверо ушли. Это, естественно, следствие того, что цены Bolt упали. А раз они ушли из Bolt, они закрыли лицензию, потому что для машины с лицензией гораздо дороже страховка”.
Такого давления не испытывают водители без лицензии таксиста и частные лица, которые регулярно берут попутчиков из Таллинна в Нарву и обратно. В новой ситуации рынок трансферов через границу, по всей видимости, в целом сожмется, но серая, неофициальная доля в нем станет несколько больше.
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