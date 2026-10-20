Назад Elron открывает кафе в новых поездах на линии Таллинн-Тарту Elron после ввода в эксплуатацию новых электропоездов Škoda на маршруте Таллинн-Тарту откроет в них кафе, пишет ERR.

В меню кафе в поездах будут представлены горячие и холодные напитки, а также бутерброды, десерты, салаты и закуски.

"Запуском поездов Škoda на маршруте Таллинн-Тарту, мы выводим междугородние перевозки Elron на новый уровень. Наша цель – создать приятные впечатления от поездки, где необходимые товары и услуги будут удобно доступны на протяжении всего пути", – сказала менеджер по междугородним перевозкам Elron Катри Круузе.

По словам Круузе, подготовка к запуску кафе в поездах находится на завершающей стадии, и также выбран партнер, предоставляющий услуги общественного питания.