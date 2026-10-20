Elron открывает кафе в новых поездах на линии Таллинн-Тарту

В меню кафе в поездах будут представлены горячие и холодные напитки, а также бутерброды, десерты, салаты и закуски.
"Запуском поездов Škoda на маршруте Таллинн-Тарту, мы выводим междугородние перевозки Elron на новый уровень. Наша цель – создать приятные впечатления от поездки, где необходимые товары и услуги будут удобно доступны на протяжении всего пути", – сказала менеджер по междугородним перевозкам Elron Катри Круузе.
По словам Круузе, подготовка к запуску кафе в поездах находится на завершающей стадии, и также выбран партнер, предоставляющий услуги общественного питания.
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"Я хочу привнести в скоростные и современные поезда качество и решения, характерные для ресторанов, чего пассажиры, возможно, совсем не ожидают от поезда", – сказал Острат.