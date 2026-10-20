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Владелец Silmet и завода магнитов в Нарве инвестирует в Эстонию 400 млн евро

Канадская компания Neo Performance Materials, занимающаяся редкоземельными металлами, при поддержке Европейского Союза инвестирует до 400 млн евро в развитие производства в Нарве и Силламяэ. Из этой суммы 126 млн евро составит европейская поддержка.
Завод по производству постоянных магнитов из редкоземельных металлов в Нарве во время открытия в сентябре прошлого года.
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