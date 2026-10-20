Владелец Silmet и завода магнитов в Нарве инвестирует в Эстонию 400 млн евро
Канадская компания Neo Performance Materials, занимающаяся редкоземельными металлами, при поддержке Европейского Союза инвестирует до 400 млн евро в развитие производства в Нарве и Силламяэ. Из этой суммы 126 млн евро составит европейская поддержка.
Проект по производству магнитов в Эстонии компании Neo Performance Materials, занимающейся переработкой редкоземельных металлов, вошел в список проектов, которые получат поддержку Инновационного фонда Европейской комиссии. Размер финансирования пока неизвестен.
Работающая в Силламяэ NPM Silmet уже три года несет крупные убытки. Впереди компанию ждут непростые времена: поставки из России должны прекратиться к концу этого года, как обещает канадская материнская компания.
Эстония хочет привлечь в страну больше инвестиций, связанных с редкими материалами, и рассчитывает, что Silmet вскоре получит финансирование от Европейской комиссии. Поставки российского сырья на Silmet, как ожидается, прекратятся в течение следующего года.
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