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Владелец вышел из эстонского IT-бизнеса с гигантскими дивидендами

Эстонская IT-компания NabuMinds этим летом сменила владельца: предприниматель шведского происхождения, продавший компанию, при уходе получил 17,7 миллиона евро дивидендов.
NabuMinds три года подряд входила в тройку лидеров рейтинга IT-компаний Äripäev. На фото – специалист по персоналу компании Янно Мянгли получает награду.
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