Назад Топ-менеджер и инвестор предложили идею, которая могла бы сделать госуправление Эстонии примером для всех. «У нас есть исторический шанс» Чтобы радикально изменить систему госуправления в Эстонии и добиться столь необходимого сокращения расходов в госсекторе, нужно привлекать частный капитал и внедрять решения на базе искусственного интеллекта, заявили в эфире радио Äripäev глава Кассы по безработице Герт Тийвас и инвестор Йоаким Хелениус.

Государственные расходы растут быстрее экономики, долговая нагрузка увеличивается, а политикам зачастую проще повысить налоги, чем всерьез сокращать госаппарат. Ситуация в целом выглядит критической – быстрый рост процентных ставок и расходов подводит весь западный мир к грани финансового кризиса.

На административное управление в Эстонии ежегодно уходит около 1 млрд евро. Хотя на фоне госбюджета объемом более 20 млрд евро это сравнительно небольшая сумма, Герт Тийвас подчеркнул, что сокращение управленческих расходов на 10-20%, или экономия 100-200 млн евро, стало бы важным шагом как с практической, так и с символической точки зрения.

«Как можно идти к учителям, пенсионерам или людям с ограниченной трудоспособностью и говорить, что нужно экономить за счет их сферы, если ты сам еще не навел порядок у себя дома?» – спросил Тийвас.

Статья продолжается после рекламы

Статья продолжается после рекламы

Если, например, какому-либо госучреждению потребуется 50 млн евро на внедрение современных систем ИИ и IT, у государства, живущего с дефицитным бюджетом, таких денег может не оказаться.

Именно здесь, по мнению Хелениуса, стоит привлекать частный капитал.

Частные компании могли бы вложить необходимые средства, а вместе с ними привнести знания и управленческий опыт частного сектора. Взамен заключался бы долгосрочный договор, по которому экономия, достигнутая благодаря ИИ и автоматизации, делилась бы между государством и частным инвестором.

«Эстония могла бы стать примером для всего мира во внедрении искусственного интеллекта. У нас есть исторический шанс сделать здесь что-то действительно большое», – сказал Хелениус.

Хорошо забытое старое

Идея государственно-частного сотрудничества при создании IT-инфраструктуры для Эстонии не нова. Тийвас вспомнил события примерно 20-летней давности, когда он возглавлял Таллиннскую биржу и столкнулся с проблемой: общества с ограниченной ответственностью фактически находились в «серой зоне», а стране требовалась современная система регистрации.

Тогдашний министр юстиции Мярт Раск и чиновники понимали необходимость такой системы, но у государства не было возможности профинансировать ее создание. Таллиннская биржа и Центральный депозитарий предложили решение: они сами инвестировали в систему, а окупаемость обеспечивалась 20-летним договором, по которому компании ежемесячно платили небольшую сервисную плату. Эта модель показала, что услуги государственного сектора можно создавать и за счет частного капитала.

Революция искусственного интеллекта в любом случае дойдет до государственного управления. Вопрос лишь в том, возьмет ли Эстония инициативу в свои руки или позже будет копировать других. По словам Хелениуса, премьер-министр, который решится на смелые реформы, может войти в историю как крупный государственный деятель европейского масштаба.

Тийвас подвел итог уже на более личной ноте, вспомнив о своей дочери, которая заканчивает гимназию. По его словам, цель в том, чтобы создать инновационную и эффективную Эстонию, куда молодые люди после учебы за границей захотят возвращаться.

«Чтобы она видела в Эстонии не только свое прошлое и дом, но и место, где есть ее будущее», – подчеркнул Тийвас.