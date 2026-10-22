Топ-менеджер и инвестор предложили идею, которая могла бы сделать госуправление Эстонии примером для всех. «У нас есть исторический шанс»
Чтобы радикально изменить систему госуправления в Эстонии и добиться столь необходимого сокращения расходов в госсекторе, нужно привлекать частный капитал и внедрять решения на базе искусственного интеллекта, заявили в эфире радио Äripäev глава Кассы по безработице Герт Тийвас и инвестор Йоаким Хелениус.
Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, ведущий радиопередачи генеральный директор Äripäev Игорь Рытов, инвестор Йоаким Хелениус.
Foto: Tanel Meos
Государственные расходы растут быстрее экономики, долговая нагрузка увеличивается, а политикам зачастую проще повысить налоги, чем всерьез сокращать госаппарат. Ситуация в целом выглядит критической – быстрый рост процентных ставок и расходов подводит весь западный мир к грани финансового кризиса.
На административное управление в Эстонии ежегодно уходит около 1 млрд евро. Хотя на фоне госбюджета объемом более 20 млрд евро это сравнительно небольшая сумма, Герт Тийвас подчеркнул, что сокращение управленческих расходов на 10-20%, или экономия 100-200 млн евро, стало бы важным шагом как с практической, так и с символической точки зрения.
«Как можно идти к учителям, пенсионерам или людям с ограниченной трудоспособностью и говорить, что нужно экономить за счет их сферы, если ты сам еще не навел порядок у себя дома?» – спросил Тийвас.
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По его словам, государство должно хозяйствовать так же, как семья ведет свой бюджет или владелец управляет частной компанией. «Это ведь наши общие деньги. И распоряжаться ими нужно так же рачительно», – добавил он.
Пример Кассы по безработице: минус 200 сотрудников
В своих рассуждениях Тийвас опирался на недавний опыт руководства Кассой по безработице, где расходы уже удалось заметно сократить без ущерба для качества услуг.
Развитие цифровых каналов и самообслуживания означает, что все больше людей решают свои вопросы онлайн или по телефону.
В результате этой перестройки сейчас в Кассе по безработице работает примерно на 200 человек меньше, чем год назад. Кроме того, по всей Эстонии сокращаются офисные площади, что позволит уменьшить эксплуатационные расходы как минимум на 30-40%.
Часть высвободившихся средств направили на инвестиции в IT. По словам Тийваса, это показывает, что имеющиеся ресурсы можно и нужно переориентировать на более разумные решения.
Миллионные инвестиции за счет частного капитала
Если пример Кассы по безработице показывает традиционный способ сокращения расходов, то предложение Йоакима Хелениуса связано уже с будущим искусственного интеллекта. Хотя государство решило направить 5 млн евро на обучение в сфере ИИ, для масштабных реформ нужны гораздо более серьезные вложения.
Если, например, какому-либо госучреждению потребуется 50 млн евро на внедрение современных систем ИИ и IT, у государства, живущего с дефицитным бюджетом, таких денег может не оказаться.
Именно здесь, по мнению Хелениуса, стоит привлекать частный капитал.
Частные компании могли бы вложить необходимые средства, а вместе с ними привнести знания и управленческий опыт частного сектора. Взамен заключался бы долгосрочный договор, по которому экономия, достигнутая благодаря ИИ и автоматизации, делилась бы между государством и частным инвестором.
«Эстония могла бы стать примером для всего мира во внедрении искусственного интеллекта. У нас есть исторический шанс сделать здесь что-то действительно большое», – сказал Хелениус.
Хорошо забытое старое
Идея государственно-частного сотрудничества при создании IT-инфраструктуры для Эстонии не нова. Тийвас вспомнил события примерно 20-летней давности, когда он возглавлял Таллиннскую биржу и столкнулся с проблемой: общества с ограниченной ответственностью фактически находились в «серой зоне», а стране требовалась современная система регистрации.
Тогдашний министр юстиции Мярт Раск и чиновники понимали необходимость такой системы, но у государства не было возможности профинансировать ее создание. Таллиннская биржа и Центральный депозитарий предложили решение: они сами инвестировали в систему, а окупаемость обеспечивалась 20-летним договором, по которому компании ежемесячно платили небольшую сервисную плату. Эта модель показала, что услуги государственного сектора можно создавать и за счет частного капитала.
Революция искусственного интеллекта в любом случае дойдет до государственного управления. Вопрос лишь в том, возьмет ли Эстония инициативу в свои руки или позже будет копировать других. По словам Хелениуса, премьер-министр, который решится на смелые реформы, может войти в историю как крупный государственный деятель европейского масштаба.
Тийвас подвел итог уже на более личной ноте, вспомнив о своей дочери, которая заканчивает гимназию. По его словам, цель в том, чтобы создать инновационную и эффективную Эстонию, куда молодые люди после учебы за границей захотят возвращаться.
«Чтобы она видела в Эстонии не только свое прошлое и дом, но и место, где есть ее будущее», – подчеркнул Тийвас.