Линнамяэ предлагает городу крупный участок, а взамен хочет получить право на более масштабную застройку

Компания Ecobay, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ, незаконно засыпала строительным мусором водоем, известный как Каэлаярв, на своем участке в Пальяссааре в надежде построить там дома. Однако теперь фирма обязана вернуть озеру прежний вид.
Крупный бизнесмен Маргус Линнамяэ уже много лет засыпает водохранилище Каэлаярв, которое находится на принадлежащей бизнесмену территории на полуострове Пальяссааре. Власти Таллинна запретили эту деятельность и выдали бизнесмену судебный запрет.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.