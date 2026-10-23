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Линнамяэ предлагает городу крупный участок, а взамен хочет получить право на более масштабную застройку

Крупный предприниматель Маргус Линнамяэ предлагает передать Таллинну 33 гектара земли на полуострове Пальяссааре в обмен на возможность застроить оставшуюся территорию.
Компания крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ незаконно засыпала на своем участке в Пальяссааре в Таллинне водоем Каэлаярв, рассчитывая построить там жилье.
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