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Погромов удалось избежать: на улицы Франции вышли 400 000 человек

Если неделей ранее протесты во Франции закончились насилием и погромами, то в эти выходные властям удалось избежать серьезного ущерба.
В акциях протеста по всей Франции приняли участие более 400 000 человек.
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