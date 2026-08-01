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Миграционный кризис в Сеуте: погибли 57 человек, десятки тысяч вернулись в Марокко

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегальных мигрантов в испанский эксклав Сеута на севере Африки «нападением» на страну и «нарушением территориальной целостности». Об этом он заявил в пятницу, 31 июля, во время визита в Сеуту.
Сотрудники супермаркета (слева) не пускают группу мигрантов, пытающихся войти в магазин в анклаве Сеута на севере Испании 1 августа 2026 года.
  • Сотрудники супермаркета (слева) не пускают группу мигрантов, пытающихся войти в магазин в анклаве Сеута на севере Испании 1 августа 2026 года.
  • Foto: sCANPIX
Днем ранее Мадрид впервые с 2021 года направил в эксклав военных для поддержания порядка, передает DW.
По оценкам местных властей, за несколько дней в Сеуту, граничащую с Марокко, нелегально проникли около 60 тысяч человек. Десятки мигрантов погибли, пытаясь добраться до эксклава вплавь. К вечеру 31 июля число погибших достигло 57 человек.
Испанское правительство сообщило, что десятки тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко через сухопутную границу. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вечером 31 июля заявил, что кризис фактически преодолен: почти все мигранты, проникшие в Сеуту, к тому моменту уже покинули эксклав.
Накануне вечером жители Сеуты, население которой составляет около 85 тысяч человек, вышли на протесты против массового притока мигрантов. Участники акций обвиняли правительство в утрате контроля над ситуацией.
Многие магазины в городе оставались закрытыми из-за опасений возможных грабежей. «Многие боятся выходить из дома», — рассказал один из местных жителей.
По данным Еврокомиссии, ни одному нелегальному мигранту, прибывшему в Сеуту, не удалось добраться до материковой части Европы.
На фоне кризиса Италия 31 июля в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенского соглашения о свободном пересечении границ с Испанией. «Временная приостановка действия Шенгенского соглашения с Испанией является необходимой мерой для обеспечения безопасности наших граждан и защиты европейских границ», — заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
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