Президент Сербии Вучич признал поражение на выборах

Война в Украине — это не только война Владимира Путина. Она связана и с глубоко укоренившимся в российском обществе стремлением к тому, чтобы Россию уважали как великую державу, считает родившийся и выросший в России историк Сергей Радченко, который видит три возможных варианта окончания войны.
Канцлер МИДа Йонатан Всевиов вступает в Социал-демократическую партию и метит в кресло премьер-министра, к команде Юлле Мадизе присоединился еще один опытный советник, а в Нарве опять скандал – выселение грозит легендарному ночному клубу.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.