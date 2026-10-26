Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,39%321,49
  • OMX Riga1,2%978,63
  • OMX Tallinn−0,19%2 266,32
  • OMX Vilnius−0,49%1 498,7
  • S&P 500−0,52%7 623,68
  • DOW 30−1,23%52 215,16
  • Nasdaq −0,21%25 955,34
  • FTSE 1000,52%10 745,69
  • Nikkei 225−0,8%62 189,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,45
  • OMX Baltic−0,39%321,49
  • OMX Riga1,2%978,63
  • OMX Tallinn−0,19%2 266,32
  • OMX Vilnius−0,49%1 498,7
  • S&P 500−0,52%7 623,68
  • DOW 30−1,23%52 215,16
  • Nasdaq −0,21%25 955,34
  • FTSE 1000,52%10 745,69
  • Nikkei 225−0,8%62 189,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,45

Президент Сербии Вучич признал поражение на выборах

Ночью на улицах Белграда начались массовые празднования после того, как стало ясно, что президент Александр Вучич проиграл на парламентских выборах списку, сформированному студентами.
Президент Сербии Вучич признал поражение на выборах
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 25.10.26, 13:00
Историк: Запад недооценил самую опасную движущую силу России
Война в Украине — это не только война Владимира Путина. Она связана и с глубоко укоренившимся в российском обществе стремлением к тому, чтобы Россию уважали как великую державу, считает родившийся и выросший в России историк Сергей Радченко, который видит три возможных варианта окончания войны.
Новости
  • 19.10.26, 16:34
«По сравнению с этим Бронзовая ночь была детским праздником»: беспорядки во Франции могут изменить исход выборов
Вспышка насилия, потрясшая французов, может серьезно повлиять на то, как избиратели проголосуют на президентских выборах весной.
Новости
  • 02.10.26, 09:46
Алексей Яшин переходит из «Ээсти 200» к социал-демократам
Добавлен комментарий Алексея Яшина
Алексей Яшин, до сих пор состоявший в «Ээсти 200», выходит из партии и присоединяется к социал-демократам. Он также рассматривал возможность перехода в Партию реформ Эстонии.
Новости
  • 23.10.26, 16:10
Делов-то: Всевиов метит в премьеры, Мадизе собирает президентскую команду мечты, а клуб Ro-Ro рискует пойти ко дну
Канцлер МИДа Йонатан Всевиов вступает в Социал-демократическую партию и метит в кресло премьер-министра, к команде Юлле Мадизе присоединился еще один опытный советник, а в Нарве опять скандал – выселение грозит легендарному ночному клубу.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 11:51
Специалист по кибербезопасности: неосторожность контрагента может поставить под угрозу все данные компании
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.10.26, 16:16
Ида-Вируская центральная больница с января сократит более 30 сотрудников
2
Новости
  • 25.10.26, 10:49
Уроки Bolt в применении ИИ: сотрудники тратили десятки тысяч евро на элементарные задачи
3
Mнения
  • 25.10.26, 13:00
Историк: Запад недооценил самую опасную движущую силу России
4
Биржа
  • 23.10.26, 12:06
Норвежский фонд потерял 26,5 млрд евро и предупредил о рисках, связанных с искусственным интеллектом
5
Новости
  • 24.10.26, 13:39
Эксперимент: я купила случайные посылки за 80 евро, а внутри оказалось товаров на 1000 евро
6
Новости
  • 24.10.26, 14:15
Liven построит почти 180 новых квартир на променаде Пирита и у озера Харку

Последние новости

Биржа
  • 26.10.26, 10:39
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
  • KM
Content Marketing
  • 26.10.26, 09:54
Андреюс Трофимовас и Aventus Group получили три международные бизнес-награды
Новости
  • 26.10.26, 09:10
Президент Сербии Вучич признал поражение на выборах
Новости
  • 26.10.26, 09:02
Депутат Рийгикогу и бывший центрист Энн Ээсмаа вступает в «Отечество»
Новости
  • 26.10.26, 08:15
В Риге, ставшей любимым рынком эстонских застройщиков, новая квартира стоит копейки
Эпицентр
  • 26.10.26, 06:00
Два крыла Electric Wings: дроны в Эстонии, недвижимость в Киеве
Новости
  • 25.10.26, 13:54
Торгующаяся на бирже латвийская сеть кофеен: в Таллинне у нас дела идут хуже, чем в Париже
Mнения
  • 25.10.26, 13:00
Историк: Запад недооценил самую опасную движущую силу России

Сейчас в фокусе

По оценке Сергея Радченко, одна из самых интересных особенностей пропаганды Владимира Путина заключается в том, что в ней всегда есть доля правды.
Mнения
  • 25.10.26, 13:00
Историк: Запад недооценил самую опасную движущую силу России
Десять посылок разного размера, которые кто-то заказал где-то в другой части Европы, но так и не получил. Самая дорогая вещь из одной посылки оказалась дороже содержимого всех остальных вместе взятых.
Новости
  • 24.10.26, 13:39
Эксперимент: я купила случайные посылки за 80 евро, а внутри оказалось товаров на 1000 евро
Очень сложно заранее рассчитать бюджет на использование ИИ, признал вице-президент Bolt по разработке Сийм Вийду.
Новости
  • 25.10.26, 10:49
Уроки Bolt в применении ИИ: сотрудники тратили десятки тысяч евро на элементарные задачи
В 2025 году рядом с Пиритаским парусным центром выросли дома первого этапа проекта Regati. Теперь Liven построит здесь еще три дома на 102 квартиры.
Новости
  • 24.10.26, 14:15
Liven построит почти 180 новых квартир на променаде Пирита и у озера Харку
У Kalve Coffee в Таллинне две кофейни, одну в этом году закрыли.
Новости
  • 25.10.26, 13:54
Торгующаяся на бирже латвийская сеть кофеен: в Таллинне у нас дела идут хуже, чем в Париже
По словам Тронда Гранде, норвежский нефтяной фонд уже не первый месяц занимает осторожную позицию на фондовых рынках.
Биржа
  • 23.10.26, 12:06
Норвежский фонд потерял 26,5 млрд евро и предупредил о рисках, связанных с искусственным интеллектом
Йонатан Всевиов, которому осталось еще неделю проработать канцлером Министерства иностранных дел, на этой неделе объявил о переходе в политику и намерении баллотироваться в Рийгикогу от Социал-демократической партии. Он также станет кандидатом социал-демократов на пост премьер-министра.
Новости
  • 24.10.26, 16:14
Кандидат в премьеры от соцдемов Йонатан Всевиов: Эстония уже переросла «детский стол» Европы
Eika Asset Management начинает на платформе Letsinvest размещение облигаций с доходностью 8% для развития логистического парка в Польше
  • KM
Content Marketing
  • 19.10.26, 06:00
Eika Asset Management начинает на платформе Letsinvest размещение облигаций с доходностью 8% для развития логистического парка в Польше

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026