Делов-то: Всевиов метит в премьеры, Мадизе собирает президентскую команду мечты, а клуб Ro-Ro рискует пойти ко дну
Канцлер МИДа Йонатан Всевиов вступает в Социал-демократическую партию и метит в кресло премьер-министра, к команде Юлле Мадизе присоединился еще один опытный советник, а в Нарве опять скандал – выселение грозит легендарному ночному клубу.
Яркие новости недели обсуждают Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Марис Лаури уходит из Рийгикогу, не будет баллотироваться на новый срок и становится советником президента. Кажется, в Кадриорге собирается команда мечты – опытные знатоки финансов, менеджмента и международных дел. Вот только как такой мощный коллектив согласуется с символическими полномочиями самого президента Юлле Мадизе?
В политику входит канцлер МИД Йонатан Всевиов, который покидает свой пост, вступает в Социал-демократическую партию и идет на выборы. Соцдемы уже подтвердили: Всевиов – их кандидат в премьер-министры Эстонии. И шансы, как ни странно, есть. Свежие рейтинги говорят об укреплении позиций соцдемов.
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Партия «Отечество» внесла рацпредложение: в Конституцию необходимо внести поправки, которые позволят проводить референдум о досрочных выборах, если его инициирует 10% населения. Депутат Рийгикогу от Центристской партии Андрей Коробейник идею одобряет. А вот журналисты в студии не верят в успех предложенной меры. Не потонем ли в референдумах?
Нарва требует от легендарного клуба Ro-Ro освободить помещения 16 ноября за задолженность в 7000 евро. Что важнее, статус культурной Мекки или финансовая дисциплина?
В финале выпуска новости недвижимости: эстонские застройщики успешно завоевывают позиции в Латвии, тесня местных игроков и скандинавов. В чем секрет наших строителей?