Назад Делов-то: Всевиов метит в премьеры, Мадизе собирает президентскую команду мечты, а клуб Ro-Ro рискует пойти ко дну Канцлер МИДа Йонатан Всевиов вступает в Социал-демократическую партию и метит в кресло премьер-министра, к команде Юлле Мадизе присоединился еще один опытный советник, а в Нарве опять скандал – выселение грозит легендарному ночному клубу.

Яркие новости недели обсуждают Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.

Марис Лаури уходит из Рийгикогу, не будет баллотироваться на новый срок и становится советником президента. Кажется, в Кадриорге собирается команда мечты – опытные знатоки финансов, менеджмента и международных дел. Вот только как такой мощный коллектив согласуется с символическими полномочиями самого президента Юлле Мадизе?

В политику входит канцлер МИД Йонатан Всевиов, который покидает свой пост, вступает в Социал-демократическую партию и идет на выборы. Соцдемы уже подтвердили: Всевиов – их кандидат в премьер-министры Эстонии. И шансы, как ни странно, есть. Свежие рейтинги говорят об укреплении позиций соцдемов.